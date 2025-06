Zwei Nächte im Südtiroler Vinum Hotel Weisses Kreuz in Burgeis gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Südtiroler Vinum Hotel Weisses Kreuz in Burgeis – inklusive Halbpension und Wellnessbereich.

Kennen Sie den höchstgelegenen Weinberg Europas? Der befindet sich oberhalb von Burgeis am Kloster Marienberg, das auf 1340 Meter Höhe im Südtiroler Vinschgau liegt. Die besondere Lage macht den Weinbau zu einer Rarität. In diesem speziellen Mikroklima reifen die Trauben langsam – was zu frischen, aromatischen und oft besonders eleganten Weinen führt.

Design trifft Geschichte in Burgeis

Weinliebhaber wird unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche deshalb besonders interessieren: Es führt ins in Burgeis, das zu den erlesenen Vinum Hotels gehört, geführt von der Weinkennerin Mara Theiner.

Vier Gebäude am Dorfplatz gehören zum Ensemble, darunter der denkmalgeschützte "Ansitz zum Löwen" aus dem Jahr 1236. Heute verbindet das Hotel (für Erwachsene ab 14 Jahren) die alte Bausubstanz mit modernen Elementen. Gäste können in fürstlichen Renaissancezimmern schlafen, in gotischen Bauernstuben oder in modernen, lichtdurchfluteten Zimmern mit Panoramablick.

Ein Blick in die "Spa Suite Vitea" mit Whirlpool an der Fensterfront und exklusiver Sauna. © Daniel Zangerl

Der Wellnessbereich ist komplett modernisiert und bietet einen Innen- und Außenpool samt 20 Meter langem Infinity-Pool mit spektakulärem Blick auf die Berge und das Dorf. Ein Highlight ist die 75 Quadratmeter große "Spa Suite Vitea" mit Whirlwanne, Sauna, Südloggia und Regendusche.

Zum Wellnessbereich gehört auch dieser 20 Meter lange Infinity-Pool. © Daniel Zangerl

Region trifft Asien

Vor drei Jahren hat auch das hauseigene Gourmetrestaurant "Mamesa" eröffnet (4 Hauben). Küchenchef Marc Bernhart zaubert mehrgängige Menüs, die regionale Produkte mit einem Hauch Asien verbinden.

Gastgeberin und Sommelière Mara Theiner serviert dazu den passenden Tropfen aus dem umfangreichen Weinkeller, in dem viele edle Schätze lagern.