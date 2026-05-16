Zwei Nächte im Südtiroler Naturhotel Leitlhof gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einem Doppelzimmer des Südtiroler Naturhotels Leitlhof — inklusive Halbpension.

Was für ein Panorama! Der Onsenpool des Südtiroler Naturhotels Leitlhof – mit Ausblick auf das Massiv des Haunold.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer — inklusive Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Ein alpines Naturhotel mit viel Holz, großen Glasflächen und weitläufigem Wellnessbereich. In der Gartenanlage mit zwei Saunahütten schimmert ein beheizter Außenpool. Drumherum: Lärchen-, Fichtenwälder, Wiesen, viel Ruhe. Und ein wunderbarer Blick auf die Sextner Dolomiten und das Bergmassiv des Haunold. Macht das Lust auf ein paar Erholungstage in Südtirol?

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Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt nach Innichen im Hochpustertal. Dort liegt oberhalb des Orts Innichen das — ein idealer Ort für Urlauber, die in den Bergen zur Ruhe kommen oder wandern möchten und denen Umweltschutz wichtig ist. Denn der Leitlhof hat sich ganz auf ausgerichtet — das Naturhotel ist eines der wenigen CO 2 -neutralen und energieautarken Hotels in Europa.

Gediegener Luxus: Die Zimmer sind in Naturtönen und -materialien gestaltet. © Rabensteiner

Naturtöne und Naturmaterialien strahlen gediegenen Luxus aus. Das hoteleigene Holzblockheizkraftwerk sorgt mit Holz aus dem eigenen Wald für Wärme und Strom.

Regional genießen, entspannt abschalten

Im kommen Gemüse und Kräuter vom hauseigenen Garten und den nahe gelegenen Bauernhof Mühlhof auf den Tisch. Hier betreibt der Leitlhof auch eine eigene . Die Rinder verbringen den Sommer auf der Alm, den Rest des Jahres im Offenstall.

Gemüse für die Küche kommt aus dem hauseigenen Garten. © Rabensteiner

Im nur für Erwachsene finden sich ein Onsenpool, Saunen, Dampfbäder, ein Ruhebereich mit Bergblick, eine Sonnenterrasse auf dem Dach und Räume für Spa-Anwendungen. Wer mit dem Zug anreisen möchte: Der Hotelshuttle holt vom Bahnhof Innichen ab und bringt auch zu Startplätzen für Wanderungen. Auch Fahrräder kann man kostenlos ausleihen (E-Mountainbikes gegen eine Gebühr).