Zwei Nächte im Südtiroler Naturhotel Leitlhof gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Ein alpines Naturhotel mit viel Holz, großen Glasflächen und weitläufigem Wellnessbereich. In der Gartenanlage mit zwei Saunahütten schimmert ein beheizter Außenpool. Drumherum: Lärchen-, Fichtenwälder, Wiesen, viel Ruhe. Und ein wunderbarer Blick auf die Sextner Dolomiten und das Bergmassiv des Haunold. Macht das Lust auf ein paar Erholungstage in Südtirol?
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt nach Innichen im Hochpustertal. Dort liegt oberhalb des Orts Innichen das Naturhotel Leitlhof — ein idealer Ort für Urlauber, die in den Bergen zur Ruhe kommen oder wandern möchten und denen Umweltschutz wichtig ist. Denn der Leitlhof hat sich ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtet — das Naturhotel ist eines der wenigen CO2-neutralen und energieautarken Hotels in Europa.
Naturtöne und Naturmaterialien strahlen gediegenen Luxus aus. Das hoteleigene Holzblockheizkraftwerk sorgt mit Holz aus dem eigenen Wald für Wärme und Strom.
Regional genießen, entspannt abschalten
Im Restaurant kommen Gemüse und Kräuter vom hauseigenen Garten und den nahe gelegenen Bauernhof Mühlhof auf den Tisch. Hier betreibt der Leitlhof auch eine eigene Angusrinderzucht. Die Rinder verbringen den Sommer auf der Alm, den Rest des Jahres im Offenstall.
Im Alpin Spa nur für Erwachsene finden sich ein Onsenpool, Saunen, Dampfbäder, ein Ruhebereich mit Bergblick, eine Sonnenterrasse auf dem Dach und Räume für Spa-Anwendungen. Wer mit dem Zug anreisen möchte: Der Hotelshuttle holt vom Bahnhof Innichen ab und bringt auch zu Startplätzen für Wanderungen. Auch Fahrräder kann man kostenlos ausleihen (E-Mountainbikes gegen eine Gebühr).
- Themen:
- Gaststätten und Restaurants
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen