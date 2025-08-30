Zwei Nächte im Südtiroler Boutique Biohotel Gitschberg gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Halbpension, Nutzung des Wellnessbereichs und Gitschberg-Jochtal-Almencard.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

In Alleinlage in Meransen: Das Boutique Biohotel Gitschberg ist als "KlimaHotel" ausgezeichnet.

Boutique Biohotel Gitschberg 4 In Alleinlage in Meransen: Das Boutique Biohotel Gitschberg ist als "KlimaHotel" ausgezeichnet.

Blick in die Weite – auch auf der Panoramaterrasse.

Boutique Biohotel Gitschberg 4 Blick in die Weite – auch auf der Panoramaterrasse.

Der Bergquellwasser-Pool des Boutique Biohotels Gitschberg mit Blick in die Dolomiten – hier kann man zur Ruhe kommen.

André Schönherr 4 Der Bergquellwasser-Pool des Boutique Biohotels Gitschberg mit Blick in die Dolomiten – hier kann man zur Ruhe kommen.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Halbpension, Nutzung des Wellnessbereichs und Gitschberg-Jochtal-Almencard (für öffentliche Verkehrsmittel und mehr). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 05.09., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Sie brauchen eine Auszeit vom hektischen Alltag? Wollen durchatmen, mal wieder tief und ruhig schlafen und neue Kraft tanken? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche vermutlich ideal für Sie.

Es führt ins Südtiroler Bergdorf Meransen – das liegt auf einem sonnigen Hochplateau ein Stück nördlich von Brixen, umgeben von Almwiesen, Nadelwäldern und Panoramawegen. Der Ausblick übers Eisacktal, das Pustertal und auf die Gipfel der Dolomiten ist wunderbar.

In Alleinlage in Meransen: Das Boutique Biohotel Gitschberg ist als "KlimaHotel" ausgezeichnet. © Boutique Biohotel Gitschberg

In Alleinlage auf 1400 Metern steht hier das familiengeführte – ein klimafreundliches Naturhotel mit 40 Zimmern und einem Wellnessbereich mit Heu-Lounge, verschiedenen Saunen und , der mit beheiztem Bergquellwasser gefüllt ist. Zum Restaurant gehört auch eine & Grappathek.

Blick in die Weite – auch auf der Panoramaterrasse. © Boutique Biohotel Gitschberg

Vieles hier dreht sich um Nachhaltigkeit und Tiefenentspannung. Alle Zimmer sind nach Süden ausgerichtet, mit freiem Blick auf die Berge. Viel Naturmaterial schafft ein wohliges Bioklima.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Feng Shui, ein besonderes Schlafsystem und eine WLAN-freie Nachtruhe sollen Gäste dabei unterstützen, zur Ruhe zu kommen. Auch bei der Energieerzeugung denkt die Gastgeberfamilie Peintner nachhaltig: Strom wird mit einer Photovoltaikanlage und im eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt, Wäsche in der eigenen Wäscherei ökologisch gereinigt.

Die Heu-Lounge im Spa mit 2000 Kilo handgemähtem Bergwiesenheu. © Boutique Biohotel Gitschberg

Noch ein großes Plus: Das Biohotel liegt nur 300 Meter von der Gondelbahn ins entfernt. Das Haus bietet viel Aktivprogramm an, von Alpinem Waldbaden bis zu gemeinsamen Wanderungen.