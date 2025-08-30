Zwei Nächte im Südtiroler Boutique Biohotel Gitschberg gewinnen
Sie brauchen eine Auszeit vom hektischen Alltag? Wollen durchatmen, mal wieder tief und ruhig schlafen und neue Kraft tanken? Dann ist unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche vermutlich ideal für Sie.
Es führt ins Südtiroler Bergdorf Meransen – das liegt auf einem sonnigen Hochplateau ein Stück nördlich von Brixen, umgeben von Almwiesen, Nadelwäldern und Panoramawegen. Der Ausblick übers Eisacktal, das Pustertal und auf die Gipfel der Dolomiten ist wunderbar.
In Alleinlage auf 1400 Metern steht hier das familiengeführte Boutique Biohotel Gitschberg – ein klimafreundliches Naturhotel mit 40 Zimmern und einem Wellnessbereich mit Heu-Lounge, verschiedenen Saunen und Panoramapool, der mit beheiztem Bergquellwasser gefüllt ist. Zum Restaurant gehört auch eine Winebar & Grappathek.
Vieles hier dreht sich um Nachhaltigkeit und Tiefenentspannung. Alle Zimmer sind nach Süden ausgerichtet, mit freiem Blick auf die Berge. Viel Naturmaterial schafft ein wohliges Bioklima.
Feng Shui, ein besonderes Schlafsystem und eine WLAN-freie Nachtruhe sollen Gäste dabei unterstützen, zur Ruhe zu kommen. Auch bei der Energieerzeugung denkt die Gastgeberfamilie Peintner nachhaltig: Strom wird mit einer Photovoltaikanlage und im eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt, Wäsche in der eigenen Wäscherei ökologisch gereinigt.
Noch ein großes Plus: Das Biohotel liegt nur 300 Meter von der Gondelbahn ins Wandergebiet Gitschberg entfernt. Das Haus bietet viel Aktivprogramm an, von Alpinem Waldbaden bis zu gemeinsamen Wanderungen.
