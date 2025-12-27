Zwei Nächte im "Victor’s Seehotel Weingärtner" am Bostalsee gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einer Juniorsuite inklusive Frühstück – mit Halbpension und eigener Bogensportwiese.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Felldecken, Glühwein und Gebäck: Auf der Terrasse des Victor’s Seehotel Weingärtner ist es auch im Winter gemütlich.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in einer Juniorsuite inklusive Frühstück, Drei-Gänge-Dinner und Nutzung des Wellnessbereichs. (Eigene Anreise). Der Gutschein gilt bis 31.12.2027 (außer Feiertage und Silvester). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 02.01., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Früher waren hier nur Felder, Wiesen, Wald. Dann staute die Gemeinde Nohfelden im nördlichen Saarland zwei Bäche im Naturpark Saar-Hunsrück auf. Entstanden ist der größte Freizeitsee in Südwestdeutschland: der Bostalsee im Sankt Wendeler Land, 400 Hektar groß, 18 Meter tief.

Nur ein paar Schritte vom Bostalsee entfernt: das Victor’s Seehotel Weingärtner im Saarland. © Victor’s

Das Südwestufer ist nun Naturschutzgebiet. Premium-Wanderwege und Radstrecken führen durch die Region, etwa zum ältesten Kloster Deutschlands, der Benediktinerabtei Tholey, oder zum Keltischen Ringwall. Und am See (im Sommer mit Strandbad) kann man nun segeln, angeln, surfen, Bootfahren oder die Kunst des Bogenschießens lernen.

Lust auf innere Ruhe beim Bogenschießen? Das geht rund ums Hotel zu jeder Jahreszeit. © Victor’s

Finden Sie spannend? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt ins , das am Westufer des Bostalsees liegt, nur ein paar Schritte vom Wasser entfernt.

Ruhe finden und genießen

Das Vier-Sterne-Haus ist umgeben von einem großen Garten mit Sonnenterrasse. 88 Zimmer und Suiten sind im Landhausstil eingerichtet, es gibt vier Stuben, einen Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna, sowie ein "Romantik-Spa" in einem Natursteinhäuschen (wo auch Massagen und Beauty-Treatments angeboten werden).

Ein Blick in die Zimmer des Vier-Sterne-Hotels. © Victor’s

Im Winter kann man sich auf der Terrasse mit Glühwein, Gebäck und gebrannten Mandeln in gemütlichen Sitzmöbeln einkuscheln.

Haben Sie auch Lust, beim Bogenschießen Ruhe zu finden? Victor's Seehotel Weingärtner ist das erste Bogensporthotel im Saarland, hat eine Bogensportwiese – und drei Parcours sind in maximal 20 Minuten zu erreichen. Anleitung geben die Bogensporttrainer der DK Bow Factory.