Zwei Nächte im "Victor’s Seehotel Weingärtner" am Bostalsee gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Früher waren hier nur Felder, Wiesen, Wald. Dann staute die Gemeinde Nohfelden im nördlichen Saarland zwei Bäche im Naturpark Saar-Hunsrück auf. Entstanden ist der größte Freizeitsee in Südwestdeutschland: der Bostalsee im Sankt Wendeler Land, 400 Hektar groß, 18 Meter tief.
Das Südwestufer ist nun Naturschutzgebiet. Premium-Wanderwege und Radstrecken führen durch die Region, etwa zum ältesten Kloster Deutschlands, der Benediktinerabtei Tholey, oder zum Keltischen Ringwall. Und am See (im Sommer mit Strandbad) kann man nun segeln, angeln, surfen, Bootfahren oder die Kunst des Bogenschießens lernen.
Finden Sie spannend? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt ins Victor’s Seehotel Weingärtner, das am Westufer des Bostalsees liegt, nur ein paar Schritte vom Wasser entfernt.
Ruhe finden und genießen
Das Vier-Sterne-Haus ist umgeben von einem großen Garten mit Sonnenterrasse. 88 Zimmer und Suiten sind im Landhausstil eingerichtet, es gibt vier Stuben, einen Wellnessbereich mit Innenpool und Sauna, sowie ein "Romantik-Spa" in einem Natursteinhäuschen (wo auch Massagen und Beauty-Treatments angeboten werden).
Im Winter kann man sich auf der Terrasse mit Glühwein, Gebäck und gebrannten Mandeln in gemütlichen Sitzmöbeln einkuscheln.
Haben Sie auch Lust, beim Bogenschießen Ruhe zu finden? Victor's Seehotel Weingärtner ist das erste Bogensporthotel im Saarland, hat eine Bogensportwiese – und drei Parcours sind in maximal 20 Minuten zu erreichen. Anleitung geben die Bogensporttrainer der DK Bow Factory.
