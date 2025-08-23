Zwei Nächte im Relais und Châteaux Hotel Villino bei Lindau gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im romantischen Doppelzimmer inklusive Landhausfrühstück und Drei-Gänge-Überraschungsmenü am Abend.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Eine der feinsten Adressen am Bodensee: das Relais & Châteaux Hotel Villino bei Lindau.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im romantischen Doppelzimmer inklusive Landhausfrühstück und Drei-Gänge-Überraschungsmenü am Abend. Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 29.08., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wann waren Sie zuletzt am Bodensee, dieser herrlich blauen Perle vor surreal schönem Alpenpanorama? Sind auf die Lindauer Insel spaziert, durch Weinberge gewandert, Schiff gefahren oder mit der Seilbahn hinauf auf den Pfänder, von dem aus man einen spektakulären Blick auf den See und 240 Alpengipfel hat?

Wein- und Obstgärten umrahmen das Villino, im Hintergrund der See und die Alpen. © Villino

Wo Landhaus-Charme, Kulinarik und Natur zusammentreffen

Hier kommt Ihre Chance auf eine kleine Genießerauszeit dort, und zwar eine sehr exklusive: Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins , das in Panoramalage bei Lindau liegt, zwischen Weinbergen und Obstplantagen – familiär geführt von Sonja Fischer und ihrer Tochter Alisa.

Die Gastgeberinnen Sonja und Alisa Fischer. © Villino

Das Genießer-Hideaway für anspruchsvolle Reisende in italienischem Landhausstil (21 Zimmer und Suiten) ist von einem weitläufigen Hotelgarten mit romantischen Ruheinseln umgeben. Auch ein kleines mit Saunen, römischem Dampfbad und Solebad gehört zum Haus.

Ein Blick ins Gourmetrestaurant, hier wird Sterneküche serviert. © Villino

Im Gourmetrestaurant mit Loggia und Wintergarten zaubert Sternekoch Toni Neumann raffinierte Gerichte mit Produkten aus der Bodenseeregion und spielt dabei mit Aromen Asiens und Italiens.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu Fuß kann man vom Villino in einer guten Dreiviertelstunde zur Lindauer Insel spazieren. Eine einstündige Wanderung führt durch Wald und Weinberge zur Antoniuskapelle in Selmnau, die eine wunderbare Aussicht auf den See bietet. In den Zimmern liegt auch eine Jogging-Karte mit zwei reizvollen Routen rund ums Hotel.