Zwei Nächte im Relais und Châteaux Hotel Villino bei Lindau gewinnen
Wann waren Sie zuletzt am Bodensee, dieser herrlich blauen Perle vor surreal schönem Alpenpanorama? Sind auf die Lindauer Insel spaziert, durch Weinberge gewandert, Schiff gefahren oder mit der Seilbahn hinauf auf den Pfänder, von dem aus man einen spektakulären Blick auf den See und 240 Alpengipfel hat?
Wo Landhaus-Charme, Kulinarik und Natur zusammentreffen
Hier kommt Ihre Chance auf eine kleine Genießerauszeit dort, und zwar eine sehr exklusive: Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Relais & Châteaux Hotel Villino, das in Panoramalage bei Lindau liegt, zwischen Weinbergen und Obstplantagen – familiär geführt von Sonja Fischer und ihrer Tochter Alisa.
Das Genießer-Hideaway für anspruchsvolle Reisende in italienischem Landhausstil (21 Zimmer und Suiten) ist von einem weitläufigen Hotelgarten mit romantischen Ruheinseln umgeben. Auch ein kleines Spa mit Saunen, römischem Dampfbad und Solebad gehört zum Haus.
Im Gourmetrestaurant mit Loggia und Wintergarten zaubert Sternekoch Toni Neumann raffinierte Gerichte mit Produkten aus der Bodenseeregion und spielt dabei mit Aromen Asiens und Italiens.
Zu Fuß kann man vom Villino in einer guten Dreiviertelstunde zur Lindauer Insel spazieren. Eine einstündige Wanderung führt durch Wald und Weinberge zur Antoniuskapelle in Selmnau, die eine wunderbare Aussicht auf den See bietet. In den Zimmern liegt auch eine Jogging-Karte mit zwei reizvollen Routen rund ums Hotel.
