Zwei Nächte in einem Premier-Inn-Hotel in der Stadt Ihrer Wahl gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet. Sie können Ihr Premier Inn Hotel aus 65 Hotels in deutschen Städten wählen (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr.











Berlin, Hamburg, Dresden – das haben Sie vielleicht längst besucht. Aber das Ruhrgebiet? Kennen Sie die imposante Industriekultur, das bunte Stadtleben von Essen? Oder haben Sie schon einen Citytrip nach Wuppertal gemacht?

Die Hotellobby im Premier Inn Wuppertal City Centre – hier können Sie Ihren Tag planen. © Premier Inn

Jetzt kommt die Gelegenheit dafür, denn mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche können Sie zwei Übernachtungen zu zweit in einem Hotel der traditionsreichen britischen Hotelmarke gewinnen. Deutschlandweit und in Wien gibt es 65 dieser Häuser mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis und Betten mit hohem Schlafkomfort. Sie dürfen sich Ihren Zielort aussuchen.

Ein Zimmer im Wuppertaler Premier Inn mit komfortablem Bett. © Premier Inn

Highlights in Essen und Wuppertal

Essen beispielsweise lohnt sich, wenn man eins der schönsten Industriedenkmäler der Welt anschauen will: Die Zeche Zollverein Essen mit ihrem Schacht XII gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist das Wahrzeichen des Ruhrgebiets. Der Kettwiger Panoramasteig bietet Natur mitten in der Großstadt; er führt über 35 Kilometer an der Ruhr entlang, vorbei an hügeligen Wäldern, großen Feldern und urbanen Wohnsiedlungen.

Reisen Sie nun weiter nach Wuppertal auf die Nordbahntrasse. Die ehemalige Eisenbahnstrecke führt über Brücken, Viadukte und durch Tunnel vorbei an Zeugnissen der Wuppertaler Industriegeschichte, an Wohnquartieren und Denkmälern. Brauchen die Füße eine Pause? Dann einfach auf den "stahlharten Drachen" umsteigen. So nennen die Wuppertaler ihre Schwebebahn, die 1901 eröffnet wurde.

Spannend anzuschauen bei einem Städtetrip: die Wuppertaler Schwebebahn, die 1901 eröffnet wurde – hier im Stadtteil Vohwinkel. © imago

Sowohl in Essen als auch in Wuppertal finden Sie Premier Inn Hotels, in denen Sie mit Ihrem Gewinngutschein schlafen dürfen. Ein Frühstücksbüffet gibt’s jeweils kostenlos dazu.