Zwei Nächte in einem Premier-Inn-Hotel in der Stadt Ihrer Wahl gewinnen

Berlin, Hamburg, Dresden – das haben Sie vielleicht längst besucht. Aber das Ruhrgebiet? Kennen Sie die imposante Industriekultur, das bunte Stadtleben von Essen? Oder haben Sie schon einen Citytrip nach Wuppertal gemacht?
Jetzt kommt die Gelegenheit dafür, denn mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche können Sie zwei Übernachtungen zu zweit in einem Hotel der traditionsreichen britischen Hotelmarke Premier Inn gewinnen. Deutschlandweit und in Wien gibt es 65 dieser Häuser mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis und Betten mit hohem Schlafkomfort. Sie dürfen sich Ihren Zielort aussuchen.
Highlights in Essen und Wuppertal
Essen beispielsweise lohnt sich, wenn man eins der schönsten Industriedenkmäler der Welt anschauen will: Die Zeche Zollverein Essen mit ihrem Schacht XII gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist das Wahrzeichen des Ruhrgebiets. Der Kettwiger Panoramasteig bietet Natur mitten in der Großstadt; er führt über 35 Kilometer an der Ruhr entlang, vorbei an hügeligen Wäldern, großen Feldern und urbanen Wohnsiedlungen.
Reisen Sie nun weiter nach Wuppertal auf die Nordbahntrasse. Die ehemalige Eisenbahnstrecke führt über Brücken, Viadukte und durch Tunnel vorbei an Zeugnissen der Wuppertaler Industriegeschichte, an Wohnquartieren und Denkmälern. Brauchen die Füße eine Pause? Dann einfach auf den "stahlharten Drachen" umsteigen. So nennen die Wuppertaler ihre Schwebebahn, die 1901 eröffnet wurde.
Sowohl in Essen als auch in Wuppertal finden Sie Premier Inn Hotels, in denen Sie mit Ihrem Gewinngutschein schlafen dürfen. Ein Frühstücksbüffet gibt’s jeweils kostenlos dazu.
