Zwei Nächte im Tiroler Lechtal gewinnen – im Posthotel Lechtal am Lechradweg
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Haben Sie Lust, mal einen Radlurlaub zu machen – wie auf dem schönen Lechradweg in Richtung Süden, dem Alpenpanorama entgegen? Der Flussradweg verläuft über 244 Kilometer am Lech entlang, vom schwäbischen Marxheim über Augsburg, Schongau und Füssen über die Grenze nach Österreich – bis nach Steeg im Tiroler Lechtal.
Die letzte Etappe ab Weißenbach/Reutte (52 Kilometer), die in die Weite des Tiroler Lechtals hineinführt, ist größtenteils flach und so gut ausgebaut, dass auch Familien mit Kleinkindern und Radanhängern problemlos darauf fahren können. Sie schlängelt sich durch Auwälder und die breiten Lech-Kiesbänke Richtung Vorderhornbach und über blühende Wiesen bis nach Elbigenalp mit seiner traditionellen Holzschnitzerei.
Kurz vor dem Endpunkt Steeg im oberen Lechtal erreicht man das beschauliche Dorf Holzgau (400 Einwohner), das für seine reich verzierten historischen Fassaden bekannt ist. Hier liegt das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche: das familiäre Posthotel Lechtal (mit hauseigenem Spa).
Aktiv im Grünen
Die Apart Suiten "Villa Rosa" liegen im Grünen, aber zentral und nahe der Wanderbushaltestelle. Von hier aus kann man in eine Wanderung starten (auch auf dem Lechweg) oder einen Ausflug zur spektakulären 200 Meter langen Holzgauer Seilhängebrücke machen. Die ist 110 Meter hoch und überspannt die Höhenbachtalschlucht.
Übrigens: Im Lechtal, entlang des Lechwegs und Lechradwegs, findet man fast an jedem der Orte schöne Einkehrmöglichkeiten und Rad- und Mountainbike-Unterkünfte.
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