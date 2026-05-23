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Zwei Nächte im niederbayerischen Wellness & Genusshotel Der Eisvogel gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Wellness & Genusshotel Der Eisvogel am Flüsschen Abend - inklusive Verwöhnpension.
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Das Wellness & Genusshotel Der Eisvogel mit seinem Badhaus liegt am Ortsrand von Bad Gögging am Flüsschen Abens.
Das Wellness & Genusshotel Der Eisvogel mit seinem Badhaus liegt am Ortsrand von Bad Gögging am Flüsschen Abens. © Günter Standl

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  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Alte Bäume spenden Schatten im Park, ein Bach plätschert leise, und wenn sich die Panoramafenster des Badhauses öffnen, duftet es nach Natur. Der Ort ist wie gemacht dafür, aus dem Alltag herauszutreten und völlig zur Ruhe zu kommen. Hört sich gut an für Sie? Dann dürfte unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche Ihnen gefallen.

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Es führt ins niederbayerische Bad Gögging, dort liegt am Flüsschen Abens das Wellness & Genusshotel Der Eisvogel (eine Autostunde nördlich von München). Die Gastgeberfamilie Zettl-Feldmann hat es nach dem blau schillernden Eisvogel benannt, der in der Umgebung gern in den Flussauen fischt. Direkt vor dem Vier-Sterne-Superior-Haus führen Spazier- und Fahrradwege an die Abens oder die Donau.

Auszeit für Körper und Geist

Im Eisvogel-Spa (mit einem Schwimmbad im Badhaus, Saunen, Bibliothek, Fitnessraum und Schwefel-Heilwasserbrunnen) dreht sich vieles um Gesundheit und Balance. Ein Schwefelbad beruhigt Nerven und Haut und kann auch Schmerzen lindern. Eine Moorpackung entspannt die Muskeln und kann Entzündungen entgegenwirken.

Aus dem Schwimmbad im Badhaus hat man einen weiten Blick in den großen Garten.
Aus dem Schwimmbad im Badhaus hat man einen weiten Blick in den großen Garten. © Günter Standl

Das Hotel setzt auch auf die Kraft des Hopfens. Das grüne Gold wird nämlich nicht nur beim Bierbrauen geschätzt. Wegen seiner ausgleichenden und schlaffördernden Wirkung eignet es sich auch für Spa-Anwendungen, die im Eisvogel "HopfenWell" heißen – vom Hopfenbad bis zur Hopfenöl-Massage.

Lust auf Entspannung im Hopfenbad? Das tut auch der Haut gut.
Lust auf Entspannung im Hopfenbad? Das tut auch der Haut gut. © Günter Standl

Wer obendrein Lust hat auf Achtsamkeits-Retreats für noch mehr Gelassenheit: Am letzten Mai-Wochenende aber auch im Oktober und November zeigt die Achtsamkeitsspezialistin Birgit Strasser-Jentsch, wie man zu innerer Balance findet.

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