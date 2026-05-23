Zwei Nächte im niederbayerischen Wellness & Genusshotel Der Eisvogel gewinnen
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Alte Bäume spenden Schatten im Park, ein Bach plätschert leise, und wenn sich die Panoramafenster des Badhauses öffnen, duftet es nach Natur. Der Ort ist wie gemacht dafür, aus dem Alltag herauszutreten und völlig zur Ruhe zu kommen. Hört sich gut an für Sie? Dann dürfte unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche Ihnen gefallen.
Es führt ins niederbayerische Bad Gögging, dort liegt am Flüsschen Abens das Wellness & Genusshotel Der Eisvogel (eine Autostunde nördlich von München). Die Gastgeberfamilie Zettl-Feldmann hat es nach dem blau schillernden Eisvogel benannt, der in der Umgebung gern in den Flussauen fischt. Direkt vor dem Vier-Sterne-Superior-Haus führen Spazier- und Fahrradwege an die Abens oder die Donau.
Auszeit für Körper und Geist
Im Eisvogel-Spa (mit einem Schwimmbad im Badhaus, Saunen, Bibliothek, Fitnessraum und Schwefel-Heilwasserbrunnen) dreht sich vieles um Gesundheit und Balance. Ein Schwefelbad beruhigt Nerven und Haut und kann auch Schmerzen lindern. Eine Moorpackung entspannt die Muskeln und kann Entzündungen entgegenwirken.
Das Hotel setzt auch auf die Kraft des Hopfens. Das grüne Gold wird nämlich nicht nur beim Bierbrauen geschätzt. Wegen seiner ausgleichenden und schlaffördernden Wirkung eignet es sich auch für Spa-Anwendungen, die im Eisvogel "HopfenWell" heißen – vom Hopfenbad bis zur Hopfenöl-Massage.
Wer obendrein Lust hat auf Achtsamkeits-Retreats für noch mehr Gelassenheit: Am letzten Mai-Wochenende aber auch im Oktober und November zeigt die Achtsamkeitsspezialistin Birgit Strasser-Jentsch, wie man zu innerer Balance findet.
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