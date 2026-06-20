Zwei Nächte im Luxushotel Salzburgerhof in Zell am See gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Deluxe-Doppelzimmer des Fünf-Sterne-Superior-Hotels Salzburgerhof in Zell am See – inklusive Gourmet-Verwöhnpension.

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Vor dem Salzburgerhof sind Badeteich und Außenpool zu sehen. Dahinter liegt der Zeller See.

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Wellness, Golf und Kulinarik am Zeller See in Österreich: Diese Woche gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im mondänen Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Zell am See – mit Gourmetpension.

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Der Pool schimmert türkisblau in der Sonne, am Seerosenteich duften Hunderte Blüten – und hinterm Haus liegt der vier Kilometer lange Zeller See, der teilweise Naturschutzgebiet ist – umrahmt von der Alpenkulisse des österreichischen Pinzgaus.

Exklusive Auszeit in Zell am See

Das Luxushotel Salzburgerhof, ein Fünf-Sterne-Superior-Haus am Westufer in Zell am See, gehört zu den exklusivsten in den Alpen - hierhin führt unser AZ-Reisegewinnspiel diese Woche. 3500 qm groß ist das Wellness-Schlössl mit Sauna- und Badelandschaft, Naturbadeteich, Innenpool, Sportbecken und Feng-Shui-Garten.

Draußen am See führt eine Promenade mit Strandcafés am Ufer entlang. Rund ums Hotel kann man radeln, wandern oder golfen (die Leading Golfanlage Zell am See-Kaprun-Saalbach Hinterglemm ist fünf Autominuten entfernt).

Nur fünf Autominuten entfernt: der Golfclub Zell am See. © Golfclub Zell am See

Vom Hausberg Schmittenhöhe hat man einen fantastischen Panorama-Ausblick auf mehr als 30 Dreitausender. Dass Spitzenkoch Michiel van den Berg serviert, versteht sich. Die Feinschmeckerbibel Gault Millau hat das Restaurant Salzburgerstube mit drei Hauben ausgezeichnet.