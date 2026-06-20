Zwei Nächte im Luxushotel Salzburgerhof in Zell am See gewinnen
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Wellness, Golf und Kulinarik am Zeller See in Österreich: Diese Woche gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im mondänen Fünf-Sterne-Superior-Hotel Salzburgerhof in Zell am See – mit Gourmetpension.
Der Pool schimmert türkisblau in der Sonne, am Seerosenteich duften Hunderte Blüten – und hinterm Haus liegt der vier Kilometer lange Zeller See, der teilweise Naturschutzgebiet ist – umrahmt von der Alpenkulisse des österreichischen Pinzgaus.
Exklusive Auszeit in Zell am See
Das Luxushotel Salzburgerhof, ein Fünf-Sterne-Superior-Haus am Westufer in Zell am See, gehört zu den exklusivsten Wellness-Oasen in den Alpen - hierhin führt unser AZ-Reisegewinnspiel diese Woche. 3500 qm groß ist das Wellness-Schlössl mit Sauna- und Badelandschaft, Naturbadeteich, Innenpool, Sportbecken und Feng-Shui-Garten.
Draußen am See führt eine Promenade mit Strandcafés am Ufer entlang. Rund ums Hotel kann man radeln, wandern oder golfen (die Leading Golfanlage Zell am See-Kaprun-Saalbach Hinterglemm ist fünf Autominuten entfernt).
Vom Hausberg Schmittenhöhe hat man einen fantastischen Panorama-Ausblick auf mehr als 30 Dreitausender. Dass Spitzenkoch Michiel van den Berg feine Küche serviert, versteht sich. Die Feinschmeckerbibel Gault Millau hat das Restaurant Salzburgerstube mit drei Hauben ausgezeichnet.
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