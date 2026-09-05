Zwei Nächte im Luxushotel Budersand Golf & Spa auf der Nordseeinsel Sylt gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einem Zimmer mit Meerblick im luxuriösen Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt an der Südspitze der Frieseninsel.

Balkon mit Blick auf die Nordsee: So sieht das aus, wenn man im Hotel Budersand auf Sylt Urlaub macht.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Zimmer mit Meerblick im luxuriösen Budersand Hotel – Golf & Spa – Sylt an der Südspitze der Frieseninsel, mit Frühstücksbuffet (eigene Anreise). Der Gutschein gilt bis 31.12.2029. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Reetgedeckte Häuser, Heideflächen, lange Sandstrände und der Blick aufs scheinbar endlose Meer: Die Frieseninsel Sylt mit ihrer urtümlichen Nordsee-Landschaft hat auch für viele Münchner eine magische Anziehungskraft. Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche können Sie dort entspannte, luxuriöse Tage verbringen.

Direkt ans Hotel Budersand an der Südspitze von Sylt schließt ein 18-Loch-Golfplatz an. © Budersand

An der Südspitze von Sylt und direkt am Meer liegt das Fünf-Sterne-Superior-Hotel . Panoramafenster geben den Blick frei auf die Dünenlandschaft, die Nordsee und den kleinen Hafen von Hörnum. und neu gestalteten Suiten sind klar und zurückhaltend gestaltet: Zeitlose Naturmaterialien bestimmen das Interieur, während Kunst – unter anderem von Joseph Beuys und Yoshitomo Nara – Akzente setzt.

Eine der neuen Suiten mit bodentiefen Fenstern und Rundum-Blick auf Dünen und Meer. © Budersand

Ein besonderer Ort ist die Hotelbibliothek mit 1400 Büchern, kuratiert von der Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Vom 3. bis 8. November wird das Hotel gemeinsam mit den vier weiteren Privathotels Sylt zur Bühne der Literaturwoche (LIWO). Renommierte Stimmen wie Daniel Schreiber, Eva Menasse und Norbert Gstrein geben Einblicke in ihre Gedanken und laden zum Perspektivwechsel ein.

Entspannung, Golf und Genuss auf höchstem Niveau

Wer im Anschluss Entspannung sucht, findet sie im 1000 Quadratmeter großen mit Indoorpool, Saunen, Dampfbad und Behandlungsräumen. Für Golfer beginnt das Vergnügen vor der Hoteltür: In malerischer Dünenlandschaft liegt dort der 18-Loch-Links-Course des , den das Golf Magazin erneut als "beliebtesten Golfplatz Deutschlands" ausgezeichnet hat. Dass im Budersand exklusiv gespeist wird, versteht sich von selbst.

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