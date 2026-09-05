Zwei Nächte im Luxushotel Budersand Golf & Spa auf der Nordseeinsel Sylt gewinnen
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Reetgedeckte Häuser, Heideflächen, lange Sandstrände und der Blick aufs scheinbar endlose Meer: Die Frieseninsel Sylt mit ihrer urtümlichen Nordsee-Landschaft hat auch für viele Münchner eine magische Anziehungskraft. Mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche können Sie dort entspannte, luxuriöse Tage verbringen.
An der Südspitze von Sylt und direkt am Meer liegt das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Budersand. Panoramafenster geben den Blick frei auf die Dünenlandschaft, die Nordsee und den kleinen Hafen von Hörnum. Die Zimmer und neu gestalteten Suiten sind klar und zurückhaltend gestaltet: Zeitlose Naturmaterialien bestimmen das Interieur, während Kunst – unter anderem von Joseph Beuys und Yoshitomo Nara – Akzente setzt.
Ein besonderer Ort ist die Hotelbibliothek mit 1400 Büchern, kuratiert von der Literaturkritikerin Elke Heidenreich. Vom 3. bis 8. November wird das Hotel gemeinsam mit den vier weiteren Privathotels Sylt zur Bühne der Literaturwoche (LIWO). Renommierte Stimmen wie Daniel Schreiber, Eva Menasse und Norbert Gstrein geben Einblicke in ihre Gedanken und laden zum Perspektivwechsel ein.
Entspannung, Golf und Genuss auf höchstem Niveau
Wer im Anschluss Entspannung sucht, findet sie im 1000 Quadratmeter großen Spa mit Indoorpool, Saunen, Dampfbad und Behandlungsräumen. Für Golfer beginnt das Vergnügen vor der Hoteltür: In malerischer Dünenlandschaft liegt dort der 18-Loch-Links-Course des Golfclubs Budersand Sylt, den das Golf Magazin erneut als "beliebtesten Golfplatz Deutschlands" ausgezeichnet hat. Dass im Budersand exklusiv gespeist wird, versteht sich von selbst.
Im Restaurant KAI3 zaubert Sternekoch Felix Gabel nordische Küche mit kreativen Einflüssen aus aller Welt.
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