Drei Tage in Südtirol, das kann sich so erholsam anfühlen wie eine ganze Woche Urlaub. Wellness unter freiem Himmel, durchs Vinschgau und Meraner Land radeln, an Waalwegen spazieren gehen, vorzüglich essen, in einen sensationellen Abendhimmel schauen – purer Genuss, bei dem man wirklich zur Ruhe kommt.

In den Weinbergen rund um Naturns finden Biker herrliche Radwege. © Harald Wisth

Das wünschen Sie sich auch? Dann wird Ihnen unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche gefallen. Es führt ins , das zu den exklusiven Vinum Hotels gehört. Ein preisgekröntes Fünf-Sterne-Haus nur für Erwachsene (ab 16 Jahren), das an einem Sonnenhang in Naturns steht, mit Ausblick auf Weingärten und Olivenhaine.

Insgesamt sieben Pools bietet das Fünf-Sterne-Resort. © Armin Terzer

Luxus, Genuss und Entspannung auf höchstem Niveau

5500 Quadratmeter groß ist der mit 14 Pools und Whirlpools (wie einem Thermalpool) und einem sechsstöckigen Sauna-Tower. Der Ausblick vom Infinity-Solepool oder dem Sportpool über den Dächern des Resorts ist wundervoll. Für Gäste, die besonders exklusiv wohnen möchten, bietet das Resort auch " und Penthouses (mit Außenwohnzimmer, Sauna, privatem Whirl- und Infinity-Pool und Butler-Service). Fein gegessen wird im Preidlhof freilich auch: Auf den Tisch kommt (3 Hauben), begleitet von edlen Tropfen aus eigenem Weinanbau. In der Vinothek finden sich 400 verschiedene Weine, die man auch verkosten kann.

Sie möchten auch die Umgebung erkunden? Der Preidlhof ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Dolomiten und ins Meraner Land. Oder für Biketouren und Wanderungen in den Weinbergen und zu Winzern der Umgebung.