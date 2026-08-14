Zwei Nächte im lässigen Lifestylehotel mama thresl in Leogang gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einem Woodenstyle- Plus-Zimmer inklusive Frühstück im Lifestylehotel mama thresl.

Was für eine Kulisse! Das mama thresl vor den Leoganger Steinbergen – mit Kletterwand an der Fassade.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in einem Woodenstyle-Plus-Zimmer des lässigen Lifestylehotels mama thresl an der Asitzbahn in Leogang – inklusive Frühstück (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Kennen Sie die Leoganger Steinberge, die kalkweiß und bläulich schimmernd an die 2600 Meter hoch in den Himmel aufragen? Sie liegen im Salzburger Land, nur eineinhalb Autostunden von München entfernt. Eine Gegend, die ideal ist für Urlauber, die gerne wandern, klettern, mountainbiken, golfen oder auch durchs Tal radeln.

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Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Lifestylehotel , in dem man besonders lässig übernachten kann. Es liegt an der Talstation der Asitzbahn in Leogang. Die Gastgeber Renate und Huwi Oberlader haben ihre 51 Zimmer mit Zirbenholz, Leinen und Filz ausgestattet.

Eleganter Alpen-Chic: Die Zimmer und Suiten sind mit Zirbenholz, Leinen und Filz gestaltet. © Günter Standl

Ein Hingucker: der Klettersteig an der Hotelfassade, an dem man sieben Meter hoch und über eine Seilbrücke auf die Dachterrasse klettern kann.

Berge, Bike & Outdoor-Abenteuer

Das Haus ist ein ideales Basislager für sportbegeisterte Gäste. Wanderer starten vor der Haustür, etwa zur Tour über den Asitzkopf zum Schabergkogel, oder über den Saalachtaler Höhenweg, der fantastische Blicke über die Gebirgskette bietet. Biker finden 720 Kilometer Biketrails vor, dazu 480 Kilometer Talradstrecken. Der "Epic Bikepark Leogang" ist einer der renommiertesten in Europa. Hotelgäste bekommen kostenfrei die Saalfelden-Leogang-Card, die ermöglicht Bergbahnfahrten samt Radtransport auf knapp 2000 Meter Höhe.

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Und falls Sie Lust haben, mal abenteuerlicher zu schlafen: Das mama thresl organisiert eine E-Mountainbiketour hoch zur eigenen Holzplattform mit stilvollem Zelt, Lounge, Grill-Feuerring, Toilette und Außendusche. Dort schläft man komfortabel outdoor auf rund 1100 Metern Höhe. Und das Frühstück wird direkt ans Zelt geliefert.