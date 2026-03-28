Zwei Nächte im Münchner Lifestyle-Stadthotel Cocoon an der Theresienwiese gewinnen
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Erwarten Sie Besuch aus einer anderen Stadt, aber Ihre Münchner Wohnung ist zu klein für Übernachtungsgäste? Oder haben Sie Lust, in der eigenen Stadt mal woanders zu schlafen als daheim? Dann lesen Sie weiter: Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eins der spannendsten Münchner Lifestyle-Stadthotels – direkt an die Theresienwiese.
Dort steht 300 Meter von der Bavaria entfernt das Cocoon Hotel, das so heißt, weil man sich mitten in der Großstadt dort einkuscheln kann wie in einen Kokon. Aber nicht nur. Die Idee ist, dass Menschen, die reisen, leben und arbeiten zusammenkommen. Dafür gibt es einen zentralen Coworking-Space mit schnellem Wlan, ruhigen Arbeitsplätzen und schöner Atmosphäre (hier kann man einen Platz auch von extern buchen).
Die 84 Zimmer (15 bis 32 qm) haben teils eigene Terrassen in den Innenhof, teils auch Küchen. Apartments für sechs Personen bieten Platz für Familien oder Freundegruppen. Der schönste Ort im Cocoon ist die "Sundeck"-Dachterrasse mit ihrer VW-Bulli-Bar. Hier schaut man auf die Frauenkirche, die Theresienwiese – und bis zu den Alpen. Im Erdgeschoss liegt die Backstube der Traditionsbäckerei Rischart.
Insgesamt vier Cocoon-Hotels – gegründet von Privathotelier Johannes Eckelmann, der großen Wert auf Nachhaltigkeit legt – befinden sich in München, so auch am Sendlinger Tor, Stachus und Hauptbahnhof. Ein weiteres gibt es in Salzburg, ein Standort in Wien wird 2027 eröffnen. Übrigens: Einchecken kann man rund um die Uhr. Es gibt eine Tiefgarage mit E-Ladestation, Hunde sind erlaubt.
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