Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Cocoon Hotel Theresienwiese inklusive Frühstück.

Lässiger Chic: Das Lifestyle Hotel Cocoon an der Theresienwiese liegt 300 Meter von der Bavaria entfernt.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Cocoon Hotel Theresienwiese inklusive Frühstück (eigene Anreise). Der Gutschein gilt bis 31.12.2029. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Erwarten Sie Besuch aus einer anderen Stadt, aber Ihre Münchner Wohnung ist zu klein für Übernachtungsgäste? Oder haben Sie Lust, in der eigenen Stadt mal woanders zu schlafen als daheim? Dann lesen Sie weiter: Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eins der spannendsten Münchner Lifestyle-Stadthotels – direkt an die Theresienwiese.

Ein Blick in die Lobby: Hier trifft man sich an der Bar oder in gemütlichen Loungesesseln. © Cocoon Hotel Theresienwiese

Dort steht 300 Meter von der Bavaria entfernt das , das so heißt, weil man sich mitten in der Großstadt dort einkuscheln kann wie in einen Kokon. Aber nicht nur. Die Idee ist, dass Menschen, die reisen, leben und arbeiten zusammenkommen. Dafür gibt es einen zentralen Coworking-Space mit schnellem Wlan, ruhigen Arbeitsplätzen und schöner Atmosphäre (hier kann man einen Platz auch von extern buchen).

Der Coworking-Space im Cocoon an der Theresienwiese. © Cocoon Hotel Theresienwiese

Die 84 Zimmer (15 bis 32 qm) haben teils eigene Terrassen in den Innenhof, teils auch Küchen. Apartments für sechs Personen bieten Platz für Familien oder Freundegruppen. Der schönste Ort im Cocoon ist die "Sundeck"-Dachterrasse mit ihrer VW-Bulli-Bar. Hier schaut man auf die Frauenkirche, die Theresienwiese – und bis zu den Alpen. Im Erdgeschoss liegt die Backstube der Traditionsbäckerei Rischart.

Zum Einkuscheln: So sieht es in einem Doppelzimmer (Kategorie Tiny House) aus. © Cocoon Hotel Theresienwiese

Insgesamt vier Cocoon-Hotels – gegründet von Privathotelier Johannes Eckelmann, der großen Wert auf Nachhaltigkeit legt – befinden sich in München, so auch am Sendlinger Tor, Stachus und Hauptbahnhof. Ein weiteres gibt es in Salzburg, ein Standort in Wien wird 2027 eröffnen. Übrigens: Einchecken kann man rund um die Uhr. Es gibt eine Tiefgarage mit E-Ladestation, Hunde sind erlaubt.