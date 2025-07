Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs im historischen Hotel Weingut Stroblhof in Eppan an der Weinstraße.

Schöne Aussichten: Zum Stroblhof in Südtirol gehört auch dieser Naturbadeteich – mit Blick über die Berge.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs. Der Gutschein gilt unbegrenzt. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 25.07., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wein probieren, die Aussicht von der Burg Hocheppan genießen, in den Montiggler Seen baden, über die Eislöcher staunen – oder wandern und radeln durch die Rebhänge und Weindörfer an der Weinstraße. Es gibt viele Gründe für eine kleine Auszeit im Südtiroler Eppan nahe Bozen.

Rebhänge, Wald und Berglandschaft umgeben das Hotel – nach Bozen fährt man 15 Minuten. © P. Schwienbacher/Stroblhof Eppan

Ein Ziel, das reizvoll für Sie klingt? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit: Es führt ins historische , das in Eppan an der Weinstraße liegt – zwischen dem Gandberg, Wald und Weinreben.

Tradition mit Tiefgang

Die Grundmauern des Anwesens (1325 erstmals urkundlich erwähnt) stehen seit dem 16. Jahrhundert, schon damals war es ein Weingut. Heute führt die Gastgeberfamilie den Stroblhof in fünfter Generation – und das Weingut zählt zu den renommiertesten in Südtirol.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

30 Zimmer mit Holzböden, Eichenmöbeln und edlen Stoffen finden sich im Haupthaus, sechs weitere mit Balkon oder Terrasse im Landhaus Altfirmian. Eine Besonderheit ist der traditionelle Kalkputz, der ein gesundes Raumklima schafft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auch im Weinkeller spielen Lehmplatten eine wichtige Rolle für den Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Kommendes Jahr erweitert sich das Hotel um die "Rittstein Homes", die gerade noch im Bau sind: sechs moderne Apartments mit jeweils eigenen großen Gärten.

Modern in der alten Weinlandschaft: So werden die neuen "Rittstein Homes" des Stroblhofs. © P. Schwienbacher/Stroblhof Eppan

Wunderbar für Wellnessliebhaber: Zum Stroblhof gehört auch ein Wellnessbereich mit Saunen, Indoorpool und einem 18 Meter langen Naturbadeteich. Einen Tennisplatz gibt es ebenfalls.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und falls Sie Weinliebhaber sind: Die Gastgeber führen durch die hauseigenen Weinberge – mit Kellerbesichtigung und Verkostung der eigenen edlen Weine, wie dem Weißburgunder.