Zwei Nächte im Hotel-Kleinod Wallerei direkt am Ufer gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Halbpension und mit eigenem Seezugang im Hotel-Kleinod Wallerei.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Was für eine Lage! Das Hotel-Kleinod Wallerei liegt am Westufer des Walchensees und hat einen eigenen Zugang zum See.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Halbpension (eigene Anreise). Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 03.10., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Fast 200 Meter tief ist der Walchensee, schillernd tiefblau unterm Herzogstand in den Bayerischen Voralpen. Und falls Sie schon länger nicht mehr dort waren (obwohl man aus München gerade mal eineinhalb Stunden hinfährt): Hier kommt Ihre Chance auf ein herrliches Wochenende dort.

Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ans Westufer des Walchensees. Dort liegt – eine Viertelstunde zu Fuß von der Herzogstandbahn entfernt – die , ein Hotel-Kleinod mit privatem Seezugang und einer Terrasse direkt am Ufer.

Die Wallerei am Walchensee – liebevoll restauriert. © Lucy Binder

Gastgeberin Lilian Günzel hat den historischen Gasthof über eineinhalb Jahre restauriert und 16 Zimmer in lässigem Retro-Chic eingerichtet (nächstes Jahr sollen es 19 Zimmer sein). Die "Lakeview"-Zimmer haben Balkone mit Seeblick.

Retro-Chic in den Zimmern – hier finden sich auch originale Midcentury-Möbel. © Lucy Binder

Genuss, Natur und Erholung

Herrliche Platzerl am See sind der Holzsteg und die Fass-Sauna, aus deren bodentiefem Fenster man aufs Wasser und die Alpenkulisse schauen kann.

Perfekt im Herbst: aus dem Sauna-Fass rein in den See. © Lucy Binder

Sie haben Lust auf Bootfahren? Zur Wallerei gehört auch das Ruderboot "Marlene", mit dem Gäste auf dem Walchensee hinauspaddeln können. Sonnenaufgang am Balkon, Sundowner am Steg, Relaxen im Liegestuhl – klingt toll, oder?

Fein essen kann man in der Wallerei auch, in der Küche zaubert Kevin Burzell anspruchsvolle, alpenländische Küche mit regionalen Zutaten von lokalen Produzenten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Und wer Lust auf Aktivitäten hat, kann am Ufer des Walchensees entlang spazieren, mountainbiken, auf den Herzogstand gondeln und oben mit Panoramablick wandern. Und schwimmen, angeln oder tauchen natürlich sowieso.