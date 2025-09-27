Zwei Nächte im Hotel-Kleinod Wallerei direkt am Ufer gewinnen
Fast 200 Meter tief ist der Walchensee, schillernd tiefblau unterm Herzogstand in den Bayerischen Voralpen. Und falls Sie schon länger nicht mehr dort waren (obwohl man aus München gerade mal eineinhalb Stunden hinfährt): Hier kommt Ihre Chance auf ein herrliches Wochenende dort.
Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ans Westufer des Walchensees. Dort liegt – eine Viertelstunde zu Fuß von der Herzogstandbahn entfernt – die Wallerei, ein Hotel-Kleinod mit privatem Seezugang und einer Terrasse direkt am Ufer.
Gastgeberin Lilian Günzel hat den historischen Gasthof über eineinhalb Jahre restauriert und 16 Zimmer in lässigem Retro-Chic eingerichtet (nächstes Jahr sollen es 19 Zimmer sein). Die "Lakeview"-Zimmer haben Balkone mit Seeblick.
Genuss, Natur und Erholung
Herrliche Platzerl am See sind der Holzsteg und die Fass-Sauna, aus deren bodentiefem Fenster man aufs Wasser und die Alpenkulisse schauen kann.
Sie haben Lust auf Bootfahren? Zur Wallerei gehört auch das Ruderboot "Marlene", mit dem Gäste auf dem Walchensee hinauspaddeln können. Sonnenaufgang am Balkon, Sundowner am Steg, Relaxen im Liegestuhl – klingt toll, oder?
Fein essen kann man in der Wallerei auch, in der Küche zaubert Kevin Burzell anspruchsvolle, alpenländische Küche mit regionalen Zutaten von lokalen Produzenten.
Und wer Lust auf Aktivitäten hat, kann am Ufer des Walchensees entlang spazieren, mountainbiken, auf den Herzogstand gondeln und oben mit Panoramablick wandern. Und schwimmen, angeln oder tauchen natürlich sowieso.
