Zwei Nächte im Salzburger Luxushotel Goldener Hirsch in der Getreidegasse gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück und zwei Abendessen im Restaurant Herzl.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Goldener Hirsch liegt prominent gleich am Anfang der Salzburger Getreidegasse.

Hotel Goldener Hirsch 4 Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Goldener Hirsch liegt prominent gleich am Anfang der Salzburger Getreidegasse.

Ein Blick in den Frühstücksraum mit edlen Vertäfelungen im Hotel Goldener Hirsch.

Hotel Goldener Hirsch 4 Ein Blick in den Frühstücksraum mit edlen Vertäfelungen im Hotel Goldener Hirsch.

Zu jeder Jahreszeit schön: die Silhouette der Mozartstadt Salzburg an der Salzach.

Hotel Goldener Hirsch 4 Zu jeder Jahreszeit schön: die Silhouette der Mozartstadt Salzburg an der Salzach.

Jetzt mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück und zwei Abendessen im Restaurant Herzl (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 23.01., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wussten Sie, dass die Salzburger Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe zählt? Die barocken Gebäude rund um die elegante Getreidegasse sind außergewöhnlich gut erhalten. Und die Silhouette mit Festung, Dom und Kirchtürmen ist einzigartig.

Jetzt im Januar und Februar kommt noch ein Highlight für Besucher dazu: Am Donnerstag startet die Mozartwoche, die Salzburgs berühmtesten Bürger Wolfgang Amadeus Mozart mit hochkarätigen Konzerten in historischen Sälen feiert.

Tradition trifft Luxus

Ein spannendes Kurzreiseziel für Sie? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt mitten hinein in Salzburgs Altstadt, ins , das als historisches Luxushotel Teil der Luxury Collection ist. Es steht prominent gleich am Anfang der Getreidegasse, ein paar Schritte vom Festspielhaus entfernt.

Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Goldener Hirsch liegt prominent gleich am Anfang der Salzburger Getreidegasse. © Hotel Goldener Hirsch

64 Zimmer und sechs Suiten bietet das Fünf-Sterne-Superior-Hotel. In allen Winkeln treffen historische Bauern- und Stilmöbel auf gepflegten Luxus von heute. Auch zwei Restaurants, das denkmalgeschützte Herzl und das , gehören zum Haus.

Eine Suite im traditionellen Landhausstil mit historischen Möbeln. © Hotel Goldener Hirsch

Die Lage mitten in der Altstadt ist nahezu einzigartig. Dom und Residenz sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar, genau wie der malerische Mönchsberg, von dem aus man weit über die winterliche Stadt schauen kann.

Wer sich nach einem Stadtspaziergang aufwärmen möchte, kann das in der Hirschen-Bar machen – am Wochenende auch beim britischem Afternoon-Tea mit süßen oder herzhaften Köstlichkeiten und einem Glas Champagner.