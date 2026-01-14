Zwei Nächte im Salzburger Luxushotel Goldener Hirsch in der Getreidegasse gewinnen
Wussten Sie, dass die Salzburger Altstadt zum Unesco-Weltkulturerbe zählt? Die barocken Gebäude rund um die elegante Getreidegasse sind außergewöhnlich gut erhalten. Und die Silhouette mit Festung, Dom und Kirchtürmen ist einzigartig.
Jetzt im Januar und Februar kommt noch ein Highlight für Besucher dazu: Am Donnerstag startet die Mozartwoche, die Salzburgs berühmtesten Bürger Wolfgang Amadeus Mozart mit hochkarätigen Konzerten in historischen Sälen feiert.
Tradition trifft Luxus
Ein spannendes Kurzreiseziel für Sie? Dann machen Sie bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt mitten hinein in Salzburgs Altstadt, ins Hotel Goldener Hirsch, das als historisches Luxushotel Teil der Luxury Collection ist. Es steht prominent gleich am Anfang der Getreidegasse, ein paar Schritte vom Festspielhaus entfernt.
64 Zimmer und sechs Suiten bietet das Fünf-Sterne-Superior-Hotel. In allen Winkeln treffen historische Bauern- und Stilmöbel auf gepflegten Luxus von heute. Auch zwei Restaurants, das denkmalgeschützte Herzl und das Restaurant Goldener Hirsch, gehören zum Haus.
Die Lage mitten in der Altstadt ist nahezu einzigartig. Dom und Residenz sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar, genau wie der malerische Mönchsberg, von dem aus man weit über die winterliche Stadt schauen kann.
Wer sich nach einem Stadtspaziergang aufwärmen möchte, kann das in der Hirschen-Bar machen – am Wochenende auch beim britischem Afternoon-Tea mit süßen oder herzhaften Köstlichkeiten und einem Glas Champagner.
