Zwei Nächte im Hotel-Ensemble Gut Ising am Chiemsee gewinnen
In einem Gutshaus-Ensemble am Chiemsee eine Winterwellness-Auszeit machen, würde Ihnen das gefallen? Im Außenwhirlpool schwimmen, in der Sauna schwitzen, Massagen genießen? In verschneiter Voralpenlandschaft wandern, vielleicht ein bisschen reiten – und auf jeden Fall gut essen?
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt auf eine Anhöhe am Nordostufer des Chiemsees. Gut eine Autostunde von München entfernt steht dort das Hotel Gut Ising mit acht historischen Gebäuden (105 Zimmer und Suiten), Reitanlagen, Stallungen und rund 170 Hektar Grund.
Draußen ist auch im Winter der riesige runde Whirlpool beheizt. Drinnen kann man sich im Felsenschwimmbad treiben lassen, im Dampfbad oder in der Kräutersauna relaxen, auf Liegen die Augen schließen. Ein Spa-Team verwöhnt mit Beauty- und Gesundheitstreatments. Auch eine private Spa Suite, zwei Spa Lofts und ein Gym bietet das Spa.
Skigenuss mit Panorama
Falls Sie Skifahren lieben: Eine gute halbe Stunde Fahrt entfernt liegt das Skigebiet Steinplatte mit modernen Liftanlagen (42 Pistenkilometer). Es bietet Panoramablicke auf Alpen und das Voralpenland. Ruhiger angehen lassen kann man es auf Langlaufloipen, Winterwanderwegen und in gemütlichen Skihütten.
Nach dem Tag im Schnee kommt der Appetit. Sie lieben Fondue? Dann los ins Fondue-Restaurant, das bietet Variationen von Käse, Fleisch und Fisch über vegetarisch bis asiatisch.
Im Gutshofrestaurant Goldener Pflug werden bayerische Schmankerl serviert, im Ristorante Il Cavallo Steinofenpizza und Nudelgerichte und in der Derby Grillbar Steaks aus dem Dryager, Burger oder Wok-Spezialitäten.
