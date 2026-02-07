Zwei Nächte im Hotel-Ensemble Gut Ising am Chiemsee gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer mit Halbpension und Zugang zum Wellnessbereich.

07. Februar 2026 - 00:00 Uhr

Das Gut Ising am Chiemsee – hier mit Blick auf den zehn Meter langen Außenwhirlpool, der auch im Winter beheizt ist.

In einem Gutshaus-Ensemble am Chiemsee eine Winterwellness-Auszeit machen, würde Ihnen das gefallen? Im Außenwhirlpool schwimmen, in der Sauna schwitzen, Massagen genießen? In verschneiter Voralpenlandschaft wandern, vielleicht ein bisschen reiten – und auf jeden Fall gut essen?

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt auf eine Anhöhe am Nordostufer des Chiemsees. Gut eine Autostunde von München entfernt steht dort das mit acht historischen Gebäuden (105 Zimmer und Suiten), Reitanlagen, Stallungen und rund 170 Hektar Grund.

Das Hotel-Ensemble bietet 105 gemütliche Zimmer und Suiten in acht Gutshäusern – wie dieses. © Gut Ising

Draußen ist auch im Winter der riesige runde Whirlpool beheizt. Drinnen kann man sich im treiben lassen, im Dampfbad oder in der Kräutersauna relaxen, auf Liegen die Augen schließen. Ein Spa-Team verwöhnt mit Beauty- und Gesundheitstreatments. Auch eine private Spa Suite, zwei Spa Lofts und ein Gym bietet das Spa.

Skigenuss mit Panorama

Falls Sie Skifahren lieben: Eine gute halbe Stunde Fahrt entfernt liegt das Skigebiet Steinplatte mit modernen Liftanlagen (42 Pistenkilometer). Es bietet Panoramablicke auf Alpen und das Voralpenland. Ruhiger angehen lassen kann man es auf Langlaufloipen, Winterwanderwegen und in gemütlichen Skihütten.

Zum Gut Ising gehören auch Stallungen mit Pferden. Ausreiten im Schnee – herrlich. © Gut Ising

Nach dem Tag im Schnee kommt der Appetit. Sie lieben Fondue? Dann los ins , das bietet Variationen von Käse, Fleisch und Fisch über vegetarisch bis asiatisch.

Die Fondues auf Gut Ising wärmen im Winter sehr angenehm. © Gut Ising

Im Gutshofrestaurant Goldener Pflug werden bayerische Schmankerl serviert, im Ristorante Il Cavallo Steinofenpizza und Nudelgerichte und in der Derby Grillbar Steaks aus dem Dryager, Burger oder Wok-Spezialitäten.