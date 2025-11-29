Zwei Nächte im Holzhotel Forsthofalm gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Im Holzhotel Forsthofalm auf 1 050 Metern über Leogang beginnt der Urlaub mit dem ersten Atemzug. Familie Widauer führt das Haus mit Herz.
Im Winter startet das Erlebnis direkt vor der Haustür: Die Forsthofalm liegt mitten im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn mit über 270 Pistenkilometern. Ski-in und Ski-out-Luxus ist damit inklusive.
Ganzjähriges Erholen
Nach aktiven Stunden bringt das Sky Spa auf dem Dach Entspannung: beheizter Rooftop-Pool, Saunen, Sole-Dampfbad, Ruheraum mit Waldblick, Kaminlounge und Panorama-Fitnessstudio schaffen Raum zum Abschalten.
"Your beat in the mountains" ist mehr als ein Motto – es ist gelebte Philosophie. Täglich finden mindestens drei Yoga-, Meditations- oder Fitness-Sessions statt, ergänzt durch regelmäßige Retreats mit erfahrenen Lehrern.
Die Architektur des Hotels folgt klaren Prinzipien: ehrlich, nachhaltig, naturverbunden.Die 53 Zimmer und Suiten aus heimischem Vollholz schaffen ein wohngesundes Raumklima und Geborgenheit. Ob freistehende Badewanne, Kamin oder private Sauna, die Forsthofalm wird zum Erlebnis.
Auch im Sommer. Dann beginnt das Abenteuer direkt am Hotel – bei Wanderungen oder Touren im Bikepark Leogang.
Das Küchenteam bereitet die Gerichte mit regionalen und saisonalen Zutaten zu und verfeinert sie mit Gewürzen aus aller Welt. Frühstück, Snack und Dinner folgen einem pflanzenbasierten Konzept. Spicy, sweet – immer mit einem gewissen Twist. Gemüse spielt die Hauptrolle, Fisch und Fleisch ergänzen das Sharing-Dinner.
Zum Ausklang des Tages locken Sundowner Events mit internationalen DJs und bei der "White Night" und den "Glitter Pur"-Events steht Gastgeber Markus Widauer selbst am Pult.
- Themen:
- Vorteilswelt
- Weihnachtsgewinnspiele
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen