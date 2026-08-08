Zwei Nächte im Grandhotel Palace Portoroz an der istrischen Riviera gewinnen
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Salz in der Luft, das Glitzern der Adria, pastellfarbene Häuser und laue Abende an der Promenade: Die slowenische Küste ist nur 46 Kilometer lang – fühlt sich aber nach mehr an. Zwischen dem mondänen Badeort Portoroz ("Rosenhafen"), Piran und den Salinen im Hinterland liegen Donaumonarchie-Flair, venezianisches Kulturerbe und spektakuläre Natur nah beieinander.
Das glanzvollste Haus an der Uferpromenade von Portoroz ist das Hotel Palace Portoroz – das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche.
Das Ensemble verbindet ein Grandhotel von 1910 mit einem Neubau. 105 Zimmer, die Präsidentensuite, ein Belle-Époque-Ballsaal, das Gourmetrestaurant Sophia und zwei Bars finden sich im historischen Teil. Im Neubau liegen 77 Zimmer und Suiten, das Restaurant Fleur de Sel und das Rose Spa, das sich mit Innen- und Außenpools, Saunen, Ruhezonen und Behandlungsräumen über zwei Stockwerke erstreckt.
Besonders angenehm: Anwendungen mit Salz, Sole und Heilschlamm aus den nahen Salinen. Draußen liegen ein idyllischer Park und der direkte Zugang zum Strand mit Beach Club.
Zwischen Küstenflair und Genuss
Portoroz war während der k.u.k.-Monarchie eins der elegantesten Seebäder an der "österreichischen Riviera". Heute kann man entlang der Promenade durch Cafés, Restaurants und Boutiquen flanieren. In Piran, nur wenige Minuten entfernt, fühlen sich venezianische Fassaden, enge Gassen und der lebhafte Tartini-Platz italienisch an.
Wer aktiv sein möchte, findet Rad- und Wanderwege wie die Parenzana, Küstenpfade bei Strunjan oder Wassersportmöglichkeiten. Auf den Teller kommen frischer Fisch, Muscheln, Trüffel und Piraner Salz. Dazu gibt es Weine wie Malvasia und Refok.
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