Zwei Nächte im Grandhotel Palace Portoroz an der istrischen Riviera gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im eleganten Grandhotel Palace Portoroz an der istrischen Riviera – inklusive Halbpension.

Ikonisch: Das Hotel Palace Portoroz aus dem Jahr 1910 ist ein Wahrzeichen an der Promenade von Portoroz.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer des eleganten Grandhotels Palace Portoroz an der istrischen Riviera (eigene Anreise) – inklusive Halbpension. Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 14.08., 23:43 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Salz in der Luft, das Glitzern der Adria, pastellfarbene Häuser und laue Abende an der Promenade: Die slowenische Küste ist nur 46 Kilometer lang – fühlt sich aber nach mehr an. Zwischen dem mondänen Badeort Portoroz ("Rosenhafen"), Piran und den Salinen im Hinterland liegen Donaumonarchie-Flair, venezianisches Kulturerbe und spektakuläre Natur nah beieinander.

Der Ausblick aus einer Suite mit Terrasse auf die Adria, schön, oder? © Minor Hotels

Das glanzvollste Haus an der Uferpromenade von Portoroz ist das – das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche.

Das Ensemble verbindet ein Grandhotel von 1910 mit einem Neubau. 105 Zimmer, die Präsidentensuite, ein Belle-Époque-Ballsaal, das Sophia und zwei Bars finden sich im historischen Teil. Im Neubau liegen 77 Zimmer und Suiten, das Restaurant Fleur de Sel und das , das sich mit Innen- und Außenpools, Saunen, Ruhezonen und Behandlungsräumen über zwei Stockwerke erstreckt.

Hotelgäste frühstücken elegant im Belle-Époche-Ballsaal "Crystal Hall". © Minor Hotels

Besonders angenehm: Anwendungen mit Salz, Sole und Heilschlamm aus den nahen Salinen. Draußen liegen ein idyllischer Park und der direkte Zugang zum Strand mit Beach Club.

Zwischen Küstenflair und Genuss

Vor dem Hotel Palace Portoroz liegt ein Sandstrand, dort bieten Cabanas Schatten. © Minor Hotels

Portoroz war während der k.u.k.-Monarchie eins der elegantesten Seebäder an der "österreichischen Riviera". Heute kann man entlang der Promenade durch Cafés, Restaurants und Boutiquen flanieren. In Piran, nur wenige Minuten entfernt, fühlen sich venezianische Fassaden, enge Gassen und der lebhafte Tartini-Platz italienisch an.

Wer aktiv sein möchte, findet Rad- und Wanderwege wie die Parenzana, Küstenpfade bei Strunjan oder Wassersportmöglichkeiten. Auf den Teller kommen frischer Fisch, Muscheln, Trüffel und Piraner Salz. Dazu gibt es Weine wie Malvasia und Refok.