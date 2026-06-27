Zwei Nächte im Gourmethotel Sonnenhof im Tannheimer Tal gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Das Tannheimer Tal zwischen Schattwald und Weißenbach ist über 20 Kilometer lang – ein Hochtal, das aus dem bayerischen Allgäu nach Tirol hinüberführt. Weil es in West- Ost-Richtung liegt, gehört es zu den sonnigsten Tälern in den Alpen. Mit klaren Bergseen, weitverzweigten Wanderwegen, bewirtschafteten Almen und Gravelpfaden auf Forst- und Almwegen.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt Sie in die Mitte des Tannheimer Tals: ins preisgekrönte Gourmethotel Sonnenhof der Gastgeberfamilie Müller, das in Grän auf einem Sonnenhang am Füssener Jöchle liegt (zwei Autostunden von München).
Von hier spaziert man in 20 Minuten zum Haldensee, einem von sechs Bergseen im Tal. Eine der schönsten Wanderrouten ist die Drei-Seen-Tour, die einen Rundumblick zu den Allgäuer Alpen, ins Flachland und Richtung Zugspitze bietet. Im Sommer nutzen Hotelgäste die Bergbahnen kostenlos.
Wellness und Haubenküche auf höchstem Niveau
Wellnessfans können auch im Spa entspannen, zu dem ein Innenpool mit herrlichem Ausblick, ein Outdoor-Whirlpool, Saunen und Massagebereiche gehören. Die Feinschmeckerbibel Gault Millau hat den Sonnenhof zum "Gourmethotel des Jahres 2026" gekürt. Im 4-Hauben-Gourmetrestaurant "Alps & Ocean"“ schickt Gastgeber und Küchenchef Rainer Müller Genießer auf eine Reise durch die Tiroler Küche gepaart mit maritimen Nuancen.
Wer feine Tropfen liebt, kann aus 2900 Wein- und Champagnerpositionen wählen.
Am Samstag, 25. Juli, findet im Sonnenhof übrigens ein kulinarisches Sommerfest statt. Dazu reisen fünf Winzer und Champagne Bollinger an, aus der Haubenküche gibt es Etageren zum Teilen, Fingerfood und servierte Gerichte.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen