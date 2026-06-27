Zwei Nächte im Gourmethotel Sonnenhof im Tannheimer Tal gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer Bergzauber des preisgekrönten Gourmethotels Sonnenhof im Tannheimer Tal – inklusive Dreiviertel-Genießerpension.

Das Vier-Sterne-Superior-Gourmethotel Sonnenhof im Tannheimer Tal liegt an einem Sonnenhang am Füssener Jöchle.

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Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer Bergzauber des preisgekrönten Gourmethotels Sonnenhof im Tannheimer Tal – inklusive Dreiviertel-Genießerpension (eigene Anreise). Der Gutschein gilt für ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das Tannheimer Tal zwischen Schattwald und Weißenbach ist über 20 Kilometer lang – ein Hochtal, das aus dem bayerischen Allgäu nach Tirol hinüberführt. Weil es in West- Ost-Richtung liegt, gehört es zu den sonnigsten Tälern in den Alpen. Mit klaren Bergseen, weitverzweigten Wanderwegen, bewirtschafteten Almen und Gravelpfaden auf Forst- und Almwegen.

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Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt Sie in die Mitte des Tannheimer Tals: ins preisgekrönte Gourmethotel der Gastgeberfamilie Müller, das in Grän auf einem Sonnenhang am Füssener Jöchle liegt (zwei Autostunden von München).

Von hier spaziert man in 20 Minuten zum Haldensee, einem von sechs Bergseen im Tal. Eine der schönsten Wanderrouten ist die Drei-Seen-Tour, die einen Rundumblick zu den Allgäuer Alpen, ins Flachland und Richtung Zugspitze bietet. Im Sommer nutzen Hotelgäste die Bergbahnen kostenlos.

Wellness und Haubenküche auf höchstem Niveau

Wellnessfans können auch im entspannen, zu dem ein Innenpool mit herrlichem Ausblick, ein Outdoor-Whirlpool, Saunen und Massagebereiche gehören. Die Feinschmeckerbibel Gault Millau hat den Sonnenhof zum "Gourmethotel des Jahres 2026" gekürt. Im 4-Hauben-Gourmetrestaurant " “ schickt Gastgeber und Küchenchef Rainer Müller Genießer auf eine Reise durch die Tiroler Küche gepaart mit maritimen Nuancen.

Gourmetküche mit Beef Tatar und exklusivem Weißwein. © Hotel Sonnenhof

Wer feine Tropfen liebt, kann aus 2900 Wein- und Champagnerpositionen wählen.

Am Samstag, 25. Juli, findet im Sonnenhof übrigens ein kulinarisches Sommerfest statt. Dazu reisen fünf Winzer und Champagne Bollinger an, aus der Haubenküche gibt es Etageren zum Teilen, Fingerfood und servierte Gerichte.