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Zwei Nächte im Gartenhotel Moser am Montiggler See in Südtirol gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit im Doppelzimmer inklusive Dreiviertelpension und Wellnessbereich im Vier-Sterne-Superior-Gartenhotel Moser in Südtirol.
Irene Kleber |
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Genießen am Badeteich im Garten: Fast mediterran fühlt sich der Herbst im Gartenhotel Moser südlich von Bozen an.
Nicklas Walther 3 Genießen am Badeteich im Garten: Fast mediterran fühlt sich der Herbst im Gartenhotel Moser südlich von Bozen an.
Auch ein Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool gehört zum Hotel Moser.
A. Tschager 3 Auch ein Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool gehört zum Hotel Moser.
Eleganter Chic: das Gartenhotel Moser bietet 86 Zimmer und Suiten.
A. Tschager 3 Eleganter Chic: das Gartenhotel Moser bietet 86 Zimmer und Suiten.

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Wenn sich im Süden Bozens der Sommer verabschiedet, leuchten die Eichen-, Kiefern- und Kastanienwälder rotgolden, die Tage sind mild – und es beginnt die Törggele-Zeit. Da schlemmt man nach der Wein- und Obsternte Schlutzkrapfen, Surfleisch und Bratkastanien in urigen Buschenschänken und trinkt süßen Traubenmost (Suser).

Eleganter Chic: das Gartenhotel Moser bietet 86 Zimmer und Suiten.
Eleganter Chic: das Gartenhotel Moser bietet 86 Zimmer und Suiten. © A. Tschager

Macht Ihnen das Lust auf eine kleine Südtirolreise? Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den großen Montiggler See 15 Kilometer südwestlich von Bozen. Dort liegt das Vier-Sterne-Superior-Gartenhotel Moser, das die Gastgeberfamilie Moser seit 70 Jahren führt. Vor der Haustür kann man zu Radtouren entlang der Südtiroler Weinstraße starten, durch den Montiggler Wald wandern oder eine Tour mit den Alpakas machen, die auf der hoteleigenen Ranch zu Hause sind. Alpakawandern entschleunigt ungemein! Auf abwechslungsreichen Wegen erreicht man auch Schloss Hocheppan und die Burgruine Boymont.

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Müde nach dem Ausflug? Dann ab ins Hotel-Spa: Im neu gestalteten Solepool im Garten mit Holzdecks und Cabanas können Familien mit Kindern bei den letzten warmen Sonnenstrahlen entspannen. Erwachsene genießen Ruhe im Infinity-Pool (adults only) auf dem Dach oder im Saunabereich mit Naturbadeteich.

Auch ein Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool gehört zum Hotel Moser.
Auch ein Wellnessbereich mit beheiztem Außenpool gehört zum Hotel Moser. © A. Tschager

Danach macht man sich’s gemütlich mit Suser, gerösteten Kastanien und Blick über die Weinberge des Überetsch. Kulinarisch zeigt sich das Haus jetzt herbstlich mit Produkten aus eigener Landwirtschaft, Wein vom Weingut Moser und einem Fünf-Gänge-Dinner.

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