Zwei Nächte im Gartenhotel Moser am Montiggler See in Südtirol gewinnen
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Wenn sich im Süden Bozens der Sommer verabschiedet, leuchten die Eichen-, Kiefern- und Kastanienwälder rotgolden, die Tage sind mild – und es beginnt die Törggele-Zeit. Da schlemmt man nach der Wein- und Obsternte Schlutzkrapfen, Surfleisch und Bratkastanien in urigen Buschenschänken und trinkt süßen Traubenmost (Suser).
Macht Ihnen das Lust auf eine kleine Südtirolreise? Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt an den großen Montiggler See 15 Kilometer südwestlich von Bozen. Dort liegt das Vier-Sterne-Superior-Gartenhotel Moser, das die Gastgeberfamilie Moser seit 70 Jahren führt. Vor der Haustür kann man zu Radtouren entlang der Südtiroler Weinstraße starten, durch den Montiggler Wald wandern oder eine Tour mit den Alpakas machen, die auf der hoteleigenen Ranch zu Hause sind. Alpakawandern entschleunigt ungemein! Auf abwechslungsreichen Wegen erreicht man auch Schloss Hocheppan und die Burgruine Boymont.
Müde nach dem Ausflug? Dann ab ins Hotel-Spa: Im neu gestalteten Solepool im Garten mit Holzdecks und Cabanas können Familien mit Kindern bei den letzten warmen Sonnenstrahlen entspannen. Erwachsene genießen Ruhe im Infinity-Pool (adults only) auf dem Dach oder im Saunabereich mit Naturbadeteich.
Danach macht man sich’s gemütlich mit Suser, gerösteten Kastanien und Blick über die Weinberge des Überetsch. Kulinarisch zeigt sich das Haus jetzt herbstlich mit Produkten aus eigener Landwirtschaft, Wein vom Weingut Moser und einem Fünf-Gänge-Dinner.
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