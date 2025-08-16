Zwei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel Ortner’s Resort in Bad Füssing gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einem Doppelzimmer des Fünf-Sterne-Hotels Ortner’s Resort inklusive Halbpension und freier Nutzung des Wellnessbereichs.

Das Ortner’s Resort am Ortsrand von Bad Füssing – aus München ist das Fünf-Sterne-Hotel in knapp zwei Autostunden erreichbar.

Hier mitmachen und gewinnen

Eine sanfte Hügellandschaft, blumenreiche Wiesen, fast schon mediterrane Vegetation. Dass Radler, Wanderer und Nordic-Walker so gern in die "Bayerische Toskana" rund um Bad Füssing reisen – kein Wunder. Und dann hat dieses Eck Niederbayerns auch noch sein berühmtes Thermalwasser zu bieten. Eine tolle Kombination für alle, die Aktiv-, Wellness und Gesundheitsurlaub verbinden wollen.

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in eins der schönsten Thermenresorts, die Bad Füssing zu bieten hat: das familiengeführte Fünf-Sterne-Hotel mit sechs Pools und einem Bio-Schwimmteich.

Von hier aus kann man in die Innauen wandern, mit einem hauseigenen E-Bikes Inn, Donau und diverse Biergärten erkunden oder sich auf einem der Tennisplätze nebenan oder auf einem der zehn Golfplätze in der Umgebung austoben.

Erholung im Bademantel: Diese Damen genießen die Ruhe am Bio-Schwimmteich. © Ortner’s Resort

Vom Heilwasser bis zum Sundowner

Falls es hinterher in den Muskeln zwickt: Das hauseigene Heilwasser, das in die Pools sprudelt, regeneriert in kürzester Zeit und macht fit für den nächsten Tag. Etwa zum Aufwachen beim Aqua-Gym oder für den ersten Sauna-Aufguss am Vormittag – mit Steckerleis hinterher. Wer es ruhiger angehen lassen mag, kann aber seinen ersten Kaffee auch an einem der Daybeds beim Schwimmteich trinken und sich danach mit ein paar Schwimmzügen erfrischen. Danach schmeckt das Frühstück auf der Seeterrasse besonders gut.

Auf den Sundowner am Abend kann man sich übrigens ebenfalls freuen. Barchef Michael mixt spritzige Drinks im Stil der 20er Jahre an der OZ-Bar.