Zwei Nächte im Fünf-Sterne-Haus "Der Böglerhof – pure nature spa resort" in Alpbach gewinnen
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Sind Sie schon mal im schönsten Dorf Österreichs gewesen? So nennen die Tiroler den Ort Alpbach gern. Nicht nur, weil er in malerischer Kulisse der Kitzbüheler Alpen liegt. Sondern wegen seiner einheitlich im Holzbau-Stil gebauten Häuser, den rustikalen Erbhöfen, handgefertigten Möbeln – und den farbenprächtigen Blumen auf den Balkonen.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt mitten hinein in diese Idylle: ins "Böglerhof - pure nature spa resort". Das elegante Hotel neben der Pfarrkirche, geführt von der Gastgeberfamilie Duftner, ist das erste und einzige Fünf-Sterne-Haus in Alpbach (75 Zimmer und Suiten) – und verbindet Tradition, Luxus und Natur auf ganz wunderbare Art.
Ein Wellnessbereich nur für Erwachsene gehört dazu: der "pure nature.spa" mit Innen- und Außenpool, Saunen, Dampfbädern, Ruhebereichen, einer Sonnenterrasse und einem Naturbadeteich im Garten. Familien haben mit dem "Familienzeit.spa" ein eigenes Spa mit Textilsaunen und einem Pool, der Innen- und Außenbereich verbindet.
Dass im Böglerhof exquisit gespeist wird, versteht sich. Die 500 Jahre alte Fuggerstube ist von Gault-Millau mit drei Hauben ausgezeichnet. Im historischen Weinkeller lagern 1100 Weine. Wie Küchenchef Hansi Treichl kocht, erleben Gäste auch beim Kaiserschmarrnkochkurs – oder wenn Gastgeber Johannes Duftner hinter die Kulissen führt.
Wer gern in die Berge geht, findet 160 Kilometer Wanderrouten vor der Tür. Bikebegeisterte können unter 20 MTB-Routen wählen. Auch geführte Touren, Yogilates-Einheiten und Alpaka-Wanderungen, bietet der Böglerhof in seinem Aktivprogramm an.
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