Zwei Nächte im Fünf-Sterne-Haus "Der Böglerhof – pure nature spa resort" in Alpbach gewinnen

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Herrlicher Luxus: das Fünf-Sterne-Hotel Böglerhof in Alpbach mit seinem Naturbadeteich und Blick in die Kitzbüheler Alpen.

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Sind Sie schon mal im schönsten Dorf Österreichs gewesen? So nennen die Tiroler den Ort Alpbach gern. Nicht nur, weil er in malerischer Kulisse der Kitzbüheler Alpen liegt. Sondern wegen seiner einheitlich im Holzbau-Stil gebauten Häuser, den rustikalen Erbhöfen, handgefertigten Möbeln – und den farbenprächtigen Blumen auf den Balkonen.

Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt mitten hinein in diese Idylle: ins " ". Das elegante Hotel neben der Pfarrkirche, geführt von der Gastgeberfamilie Duftner, ist das erste und einzige Fünf-Sterne-Haus in Alpbach (75 Zimmer und Suiten) – und verbindet Tradition, Luxus und Natur auf ganz wunderbare Art.

Viel Holz und und ein weiter Ausblick: So sieht es in der Penthouse-Suite aus. © Michael Huber

Ein Wellnessbereich nur für Erwachsene gehört dazu: der " " mit Innen- und Außenpool, Saunen, Dampfbädern, Ruhebereichen, einer Sonnenterrasse und einem Naturbadeteich im Garten. Familien haben mit dem "Familienzeit.spa" ein eigenes Spa mit Textilsaunen und einem Pool, der Innen- und Außenbereich verbindet.

Die Terrasse vor der Panoramasauna: Hier können Spa-Gäste rund um die Feuerschale ruhen. © Michael Huber

Dass im Böglerhof exquisit gespeist wird, versteht sich. Die 500 Jahre alte ist von Gault-Millau mit drei Hauben ausgezeichnet. Im historischen Weinkeller lagern 1100 Weine. Wie Küchenchef Hansi Treichl kocht, erleben Gäste auch beim Kaiserschmarrnkochkurs – oder wenn Gastgeber Johannes Duftner hinter die Kulissen führt.

Rund 1100 Weine lagern im historischen Weinkeller. © Shootandstyle

Wer gern in die Berge geht, findet 160 Kilometer Wanderrouten vor der Tür. Bikebegeisterte können unter 20 MTB-Routen wählen. Auch geführte Touren, Yogilates-Einheiten und Alpaka-Wanderungen, bietet der Böglerhof in seinem Aktivprogramm an.