Zwei Nächte im Naturresort Puradies in Leogang gewinnen
Audio von Carbonatix
Hier mitmachen und gewinnen
Haben Sie Lust auf ein bisschen Aktivurlaub? Zum Beispiel, mit der Asitzbahn zur Bergstation hinauf zu gondeln, auf dem Höhenweg-West zu wandern und dann in der Alten Schmiede einzukehren? Es geht auch gemütlicher, nämlich am Fuß der Leoganger Steinberger zur Riedlalm. Oder Sie erkunden die Region Leogang-Saalfelden mit dem E-Bike oder Mountainbike?
Luxus und Entspannung im Herzen der Leoganger Alpen
Falls Ihnen das Freude machen würde und Sie obendrein Wellnessurlaub lieben – machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Es führt nach Leogang ins elegante Naturresort Puradies. Es liegt in Alleinlage auf rund 1000 Metern auf einem Sonnenplateau – fußläufig zwischen den Talstationen von Asitz- und Steinbergbahn.
Drumherum: 30 Hektar Wiesen, ein Privatwald und ein herrlicher Blick auf die Leoganger Steinberge und das Birnhorn. Man wohnt in komfortablen Zimmern und Suiten mit Hölzern aus den eigenen Wäldern - oder auch in luxuriösen Chalets, die mit Küchen, Kachelöfen und privaten Saunen ausgestattet sind.
Nach der Wanderung kann man in zwei Wellnessbereichen entspannen: im Familienbereich mit beheiztem Außenpool und separatem Kinderpool. Oder im Spa mit Saunawelt nur für Erwachsene (ab 16) rund um den Naturbadeteich und den Wellnessgarten. Auch ein Gym und ein Yoga-Atelier sind vorhanden.
Das Gourmetrestaurant "Ess:enz" im Puradies hat die Feinschmeckerbibel Gault und Millau mit 12,5 Punkten und einer Haube ausgezeichnet. Im Hauptrestaurant stammen viele Produkte vom Bauernhof der Gastgeberfamilie.
- Themen:
- Vorteilswelt
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen