Zwei Nächte im Naturresort Puradies in Leogang gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einer Deluxe Suite mit Bergblick inklusive Frühstück, Nachmittagsjause, Abendessen und freier Nutzung des Wellnessbereichs.
Nach dem Wandern im beheizten Außenpool entspannen, mit Aussicht auf die Leoganger Steinberge. Schön, oder?
Das Puradies in Leogang im Salzburger Land. Aus München ist man in zwei Stunden hier.
Nach dem Saunagang auf die Kuschelliege im Heaven Spa.
Das Naturhotel Puradies zwischen Asitz- und Steinbergbahn hat auch einen Naturbadeteich.
Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in einer Deluxe Suite mit Bergblick inklusive Frühstück, Nachmittagsjause, Abendessen und freier Nutzung des Wellnessbereichs. Der Gutschein gilt ein Jahr.
    Die Teilnahme ist bis Freitag, 15.08., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Haben Sie Lust auf ein bisschen Aktivurlaub? Zum Beispiel, mit der Asitzbahn zur Bergstation hinauf zu gondeln, auf dem Höhenweg-West zu wandern und dann in der Alten Schmiede einzukehren? Es geht auch gemütlicher, nämlich am Fuß der Leoganger Steinberger zur Riedlalm. Oder Sie erkunden die Region Leogang-Saalfelden mit dem E-Bike oder Mountainbike?

Luxus und Entspannung im Herzen der Leoganger Alpen

Falls Ihnen das Freude machen würde und Sie obendrein Wellnessurlaub lieben – machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Es führt nach Leogang ins elegante Naturresort Puradies. Es liegt in Alleinlage auf rund 1000 Metern auf einem Sonnenplateau – fußläufig zwischen den Talstationen von Asitz- und Steinbergbahn.

Das Naturhotel Puradies zwischen Asitz- und Steinbergbahn hat auch einen Naturbadeteich.
Drumherum: 30 Hektar Wiesen, ein Privatwald und ein herrlicher Blick auf die Leoganger Steinberge und das Birnhorn. Man wohnt in komfortablen Zimmern und Suiten mit Hölzern aus den eigenen Wäldern - oder auch in luxuriösen Chalets, die mit Küchen, Kachelöfen und privaten Saunen ausgestattet sind.

Nach der Wanderung kann man in zwei Wellnessbereichen entspannen: im Familienbereich mit beheiztem Außenpool und separatem Kinderpool. Oder im Spa mit Saunawelt nur für Erwachsene (ab 16) rund um den Naturbadeteich und den Wellnessgarten. Auch ein Gym und ein Yoga-Atelier sind vorhanden.

Das Gourmetrestaurant "Ess:enz" im Puradies hat die Feinschmeckerbibel Gault und Millau mit 12,5 Punkten und einer Haube ausgezeichnet. Im Hauptrestaurant stammen viele Produkte vom Bauernhof der Gastgeberfamilie.

