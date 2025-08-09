Zwei Nächte im Naturresort Puradies in Leogang gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit in einer Deluxe Suite mit Bergblick inklusive Frühstück, Nachmittagsjause, Abendessen und freier Nutzung des Wellnessbereichs.

Das Naturhotel Puradies zwischen Asitz- und Steinbergbahn hat auch einen Naturbadeteich.

Nach dem Saunagang auf die Kuschelliege im Heaven Spa.

Das Puradies in Leogang im Salzburger Land. Aus München ist man in zwei Stunden hier.

Nach dem Wandern im beheizten Außenpool entspannen, mit Aussicht auf die Leoganger Steinberge. Schön, oder?

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit in einer Deluxe Suite mit Bergblick inklusive Frühstück, Nachmittagsjause, Abendessen und freier Nutzung des Wellnessbereichs. Der Gutschein gilt ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 15.08., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Haben Sie Lust auf ein bisschen Aktivurlaub? Zum Beispiel, mit der Asitzbahn zur Bergstation hinauf zu gondeln, auf dem Höhenweg-West zu wandern und dann in der Alten Schmiede einzukehren? Es geht auch gemütlicher, nämlich am Fuß der Leoganger Steinberger zur Riedlalm. Oder Sie erkunden die Region Leogang-Saalfelden mit dem E-Bike oder Mountainbike?

Luxus und Entspannung im Herzen der Leoganger Alpen

Falls Ihnen das Freude machen würde und Sie obendrein Wellnessurlaub lieben – machen Sie mit bei unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Es führt nach Leogang ins elegante Naturresort Puradies. Es liegt in Alleinlage auf rund 1000 Metern auf einem Sonnenplateau – fußläufig zwischen den Talstationen von Asitz- und Steinbergbahn.

Das Naturhotel Puradies zwischen Asitz- und Steinbergbahn hat auch einen Naturbadeteich. © Puradies

Drumherum: 30 Hektar Wiesen, ein Privatwald und ein herrlicher Blick auf die Leoganger Steinberge und das Birnhorn. Man wohnt in komfortablen mit Hölzern aus den eigenen Wäldern - oder auch in luxuriösen , die mit Küchen, Kachelöfen und privaten Saunen ausgestattet sind.

Nach dem Saunagang auf die Kuschelliege im Heaven Spa. © Puradies

Nach der Wanderung kann man in zwei entspannen: im Familienbereich mit beheiztem Außenpool und separatem Kinderpool. Oder im Spa mit Saunawelt nur für Erwachsene (ab 16) rund um den Naturbadeteich und den Wellnessgarten. Auch ein Gym und ein Yoga-Atelier sind vorhanden.

Das Gourmetrestaurant " im Puradies hat die Feinschmeckerbibel Gault und Millau mit 12,5 Punkten und einer Haube ausgezeichnet. Im Hauptrestaurant stammen viele Produkte vom Bauernhof der Gastgeberfamilie.