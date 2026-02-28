Zwei Nächte im Alpine Nature Hotel Stoll im Südtiroler Gsiesertal gewinnen
Das Südtiroler Gsiesertal auf der Sonnenseite der Alpen: Über 22 Kilometer steigt das weite Hochtal von Welsberg aus sanft an bis zur österreichischen Grenze, umgeben von Wiesen, Weiden und verstreuten Bauernhöfen.
Gerade noch ist diese ursprüngliche Landschaft ein Paradies für Skifahrer und Langläufer. Aber mit dem Frühlingserwachen taucht die Sonne Wiesen und Wälder in sanftes Licht, während in höheren Lagen noch der Schnee glitzert. Herrliche Bedingungen also für eine wohltuende Auszeit zwischen Winter und Frühling.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt mitten hinein ins Gsiesertal: ins luxuriöse Vier-Sterne-Superior Alpine Nature Hotel Stoll, das auf 1200 Metern Höhe im Ort Pichl liegt, mit herrlichem Weitblick in die Berglandschaft.
Direkt vor der Hoteltür starten Wander- und Radtouren durch Almwiesen und Wälder hinein in die imposante Bergwelt der Dolomiten. Wer es ruhiger angehen möchte, genießt die Weite des Tals und himmlische Ruhe im Wellnessbereich mit Indoor- und Sole-Outdoorpool, Schwitzbädern und dem Sky-Spa mit Weitblick.
Als Rückzugsort fungiert aber auch das eigene Refugium. Die Zimmer und Suiten sind mit heimischen Massivhölzern ausgestattet, mit Naturstoffen wie Bauernleinen, harmonischen Farben und bodentiefen Panoramafenstern.
Auch kulinarisch dreht sich vieles um Regionalität. Zutaten stammen vom familieneigenen Bauernhof oder von Südtiroler Produzenten. Morgens bereitet die Seniorchefin Eierspeisen in der Showküche zu, abends verwöhnt ein Vier-Gänge-Menü mit alpenländischen Aromen und mediterranem Twist.
