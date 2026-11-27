Aktivurlaub, Wellness und Naturerlebnis am Großvenediger: Wir verlosen Wintervielfalt im Hotel Gassner. Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Das Hotel Gassner ist ein idealer Ausgangsort für das Naturerlebnis im Nationalpark Hohe Tauern.

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Zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer, einlösbar je nach Verfügbarkeit im Winter 26/27 oder im Winter 27/28. Ausgenommen sind die Hauptferienzeiten. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Das familiengeführte in Neukirchen am Großvenediger liegt im Nationalpark Hohe Tauern. Vom Hotel aus erreicht man direkt die Ski-Arena Wildkogel, die rund 75 Pistenkilometer bietet. Eine eigene Talabfahrt führt direkt zum Haus, der Übungslift vor dem Hotel ist ideal für Kinder. Schlittenfans freuen sich über eine 14 Kilometer lange Rodelbahn, eine der längsten der Welt. Geführte Winter- und Schneeschuhwanderungen, Langlaufen, Eislaufen und Eisstockschießen sind weitere Naturerlebnisse.

Die Ski-Arena Wildkogel liegt direkt vor der Haustür. © Hotel Gassner, Linda Zechmeister

Das Crystal- und Garten-Spa bietet auf über 1 200 Quadratmetern Panorama- und Zirbensauna, Dampfbad, Farblichthallenbad, Infrarotliegen, Tepidarium und ein Naturbadeteich zum Eisbaden sowie erlesene Spa-Treatments.

Genuss aus der Heimat

Kulinarisch setzt das Hotel auf regionale und verantwortungsbewusste Qualität. Die Küche verarbeitet Zutaten aus der hauseigenen Landwirtschaft, dem eigenen Jagdrevier sowie frische Kräuter aus dem Garten. Ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und ein abendliches 5-Gänge-Genießermenü bilden den kulinarischen Rahmen des Aufenthalts.

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Neben dem Naturerlebnis bietet das Haus auch Raum für entspannte Gemeinsamkeit. Gäste ziehen sich ins gemütliche Hotel-Wohnzimmer zurück, spielen oder lauschen dem Knistern des Kamins – stets begleitet von der Gastfreundschaft der Familie Gassner und ihres Teams.