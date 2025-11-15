Zwei Nächte zu zweit im Neuhaus Zillertal Resort gewinnen

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen im Penthouse-Zimmer mit Genießerhalbpension im Neuhaus Zillertal Resort.

Das Neuhaus Zillertal Resort in Mayrhofen: Im warmen Infinitypool entspannen, mit Blick auf verschneite Berge. Herrlich, oder?

Gewinnen Sie zwei unvergessliche Nächte zu zweit im Neuhaus Zillertal Resort. Einlösbar ab dem 1. Dezember 2025.

Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

Die Teilnahme ist bis Freitag, 21.11., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Die Pisten am Penken und Ahorn, die Langlaufloipen, Rodelbahnen und Winterwanderwege – Mayrhofen im Tiroler Zillertal (zweieinhalb Auto- oder Zugstunden von München entfernt) lockt jetzt wieder Urlauber an, die Sehnsucht nach Winterfreuden haben. Wenn Sie auch dazugehören – und obendrein von Wellness träumen, lesen Sie weiter.

Das Neuhaus Zillertal erleben

Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Neuhaus der Familie Moigg, das in Mayrhofen nahe der Bergbahnen in einem 15.000 Quadratmeter großen Garten liegt. Wunderbar für Wellnessliebhaber: das 5800 Quadratmeter große Badehaus mit Spa-Bereichen für Erwachsene und Familien auf drei Etagen.

Im luxuriösen Badehaus kann man es sich nach dem Schwimmen gemütlich machen. © Michael Kreyer Fotografie (michaelkreyer.com)

(ab 16 Jahren) kann man sich in zwei Infinitypools und Saunen mit Bergblick erholen. Nur für Erwachsene stehen auch der Relaxpool am Sonnendeck, die Loggia am Kaminfeuer, eine Teelounge und Ruheräume mit Liegen, Betten und Daybeds zur Verfügung.

Neben einem der Pools stehen Betten bereit, die ein absolutes Entspannungserlebnis bieten. © Michael Kreyer Fotografie (michaelkreyer.com)

Kinder haben ihren eigenen samt Maskottchen Seppi, dazu gehören ein Bambinibad mit Traktor- und Kinderrutsche, ein Wasserspielplatz, eine Breitwellenrutsche sowie die 90 Meter lange Röhrenrutsche. In der Familiensauna gibt es spezielle Kinderaufgüsse und Honig-Lavendel-Peeling. Das gesamte Badehaus und die Bestandsgebäude werden übrigens zu 100 Prozent klimafreundlich mit Photovoltaik und thermischen Grundwasserwärmepumpen beheizt.

Das Neuhaus Zillertal Resort in Mayrhofen (nahe der Bergbahnen) liegt ideal, wenn man im Winter Lust auf Skifahren, Langlaufen oder Winterwandern hat. © Neuhaus Zillertal Resort

Was auch noch zum Resort gehört, sind ein Naturbadesee, ein eigener Bauernhof und zwei Almen. Gespeist wird in vier Tiroler Stuben oder im Gartenrestaurant mit Blick auf die Berge.