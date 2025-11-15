Zwei Nächte zu zweit im Neuhaus Zillertal Resort gewinnen
Die Pisten am Penken und Ahorn, die Langlaufloipen, Rodelbahnen und Winterwanderwege – Mayrhofen im Tiroler Zillertal (zweieinhalb Auto- oder Zugstunden von München entfernt) lockt jetzt wieder Urlauber an, die Sehnsucht nach Winterfreuden haben. Wenn Sie auch dazugehören – und obendrein von Wellness träumen, lesen Sie weiter.
Denn unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt ins Neuhaus Zillertal Resort der Familie Moigg, das in Mayrhofen nahe der Bergbahnen in einem 15.000 Quadratmeter großen Garten liegt. Wunderbar für Wellnessliebhaber: das 5800 Quadratmeter große Badehaus mit Spa-Bereichen für Erwachsene und Familien auf drei Etagen.
Im "Gartenspa" und "Himmelspa" (ab 16 Jahren) kann man sich in zwei Infinitypools und Saunen mit Bergblick erholen. Nur für Erwachsene stehen auch der Relaxpool am Sonnendeck, die Loggia am Kaminfeuer, eine Teelounge und Ruheräume mit Liegen, Betten und Daybeds zur Verfügung.
Kinder haben ihren eigenen Spa-Bereich samt Maskottchen Seppi, dazu gehören ein Bambinibad mit Traktor- und Kinderrutsche, ein Wasserspielplatz, eine Breitwellenrutsche sowie die 90 Meter lange Röhrenrutsche. In der Familiensauna gibt es spezielle Kinderaufgüsse und Honig-Lavendel-Peeling. Das gesamte Badehaus und die Bestandsgebäude werden übrigens zu 100 Prozent klimafreundlich mit Photovoltaik und thermischen Grundwasserwärmepumpen beheizt.
Was auch noch zum Resort gehört, sind ein Naturbadesee, ein eigener Bauernhof und zwei Almen. Gespeist wird in vier Tiroler Stuben oder im Gartenrestaurant mit Blick auf die Berge.
