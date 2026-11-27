Das Bio-Berghotel Ifenblick im Allgäu überzeugt mit Infinity-Pool, Sonnenzimmern und dem Kulinarik-Konzept. Jetzt zwei Nächte zu zweit mit All-inclusive im Bio-Berghotel Ifenblick in Balderschwang gewinnen.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Zwei Nächte für zwei Personen mit All-inclusive (light) im Bio-Berghotel Ifenblick in Balderschwang. Der Gutschein ist ein Jahr gültig und einlösbar nach Verfügbarkeit. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Auf über 1.000 Metern, im höchstgelegenen Bergdorf Deutschlands, liegt das . Das höchste Hotel Balderschwangs ist ein Haus mit Geschichte. Über Generationen wandelte es sich von einer Berghütte hin zu einem modernen Biohotel mit 57 Zimmern. Dort anzufinden: die Schwestern Bianca Schießl, Gastgeberin, und Nina Meyer, Küchenchefin.

Kreative Bio-Spitzenküche zeichnet Nina Meyers Stil aus. © Bio-Berghotel Ifenblick

Nach dem Re-Opening Ende 2025 präsentiert sich das mit einem Panorama-Spa in einem neu errichteten Anbau. Gäste entspannen im Infinity-Pool mit Blick in die Balderschwanger Bergwelt, im neuen Indoor-Pool sowie in Panorama-, Soft- und finnischer Außensauna oder der Infrarotkabine. Eine Eis-Lounge und großzügige Ruheräume komplettieren das ganzheitliche Wohlfühlkonzept. Auch neue, großzügige Premium-Zimmerkategorien, allesamt mit Ausrichtung zur Sonne und den Bergen, sind entstanden.

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Für Aktive und Genießer

Das versteht sich als Aktiv- und Genießerhotel. Täglich geführte Wanderungen sind garantiert, dazu Yoga-Einheiten und Naturerlebnisse. Und das alles beginnt direkt vor der Haustür. Mehrmals jährlich gibt es unter ausgebildeter Fastenanleitung mehrtägige Fastenretreats nach Buchinger. Was draußen beginnt, wird in der Küche konsequent weitergedacht. Nina Meyer, bekannt unter anderem als Finalistin von "The Taste", folgt bewusst nicht dem klassischen Fine-Dining-Konzept. Bei ihr kommt kreative Bio-Spitzenküche zum Selbstschöpfen aus schweren, bunten Le-Creuset-Töpfen auf den Tisch.