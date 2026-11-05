Zwei Nächte Familienurlaub im Vier-Sterne-Familienhotel Post in Kärnten gewinnen

Gewinnen Sie zwei Nächte für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren im Familienzimmer des Vier-Sterne-Familienhotels Post am Nordufer des Millstätter Sees – Halbpension inklusive.

Das Familienhotel Post liegt im historischen Ortszentrum von Millstatt, nah am See.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Übernachtungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 14 Jahren im Familienzimmer des Vier-Sterne-Familienhotels Post am Nordufer des Millstätter Sees. Inklusive sind Halbpension und die Nutzung des Wellnessbereichs. Die Anreise erfolgt in Eigenregie. Der Gutschein ist ein Jahr lang gültig, ausgenommen ist die Hochsaison. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 13.11., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Erste Schwünge im Schnee, Rodeln mit der Familie, Eislaufen, Pferdeschlittenfahren – und zwischendurch Zeit zum Durchatmen am Millstätter See in Kärnten. Wäre das eine kleine Auszeit, die Ihnen gefallen würde? Dann machen Sie beim AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit.

Der Millstätter See im Kärntner Winter hat einen ganz eigenen Zauber. © Familienhotel Post

Es führt ins , das im historischen Ortszentrum von Millstatt liegt, auf 600 Metern Seehöhe. Das Vier-Sterne-Haus der Gastgeberfamilie Sichrowsky bietet , , einen mit Hallenbädern für Erwachsene und Kinder und auch Freizeitangebote für den Nachwuchs, wie einen Abenteuerspielplatz, eine Gokart-Bahn und Bewegung im Garten.

Das Hallenbad für Erwachsene – Kinder haben ein eigenes. © Familienhotel Post

Winterspaß für die ganze Familie – und Entspannung für die Eltern

Im Winter kann man an der verschneiten Seepromenade entlang spazieren, Ausflüge zur Millstätter Alm in den Nockbergen machen oder mit dem täglichen Skishuttle in die umliegenden Skigebiete fahren, wie zu den Pisten von Goldeck, die 15 Autominuten entfernt sind. Im Skigebiet Goldeck-Millstätter See (mit beheiztem Kinderskidepot) werden Kinder sogar auf der Piste betreut. Auch direkt vor dem Hotel bietet sich jede Menge Winterspaß: Kinder rodeln auf dem beschneiten Winterhügel oder üben im Zwergerlkurs erste Schwünge auf Skiern. Das Hotel bietet auch Schneeschuhwanderungen, Skitouren, Pferdeschlittenfahrten und Leih-Schlittschuhe für Eisläufer am See an.

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Und falls Eltern Zeit ganz für sich genießen möchten, können sie – während der Nachwuchs betreut ist – im Wellnessbereich mit Gebirgsgrotte entspannen, alleine sporteln oder das Kursangebot nutzen.