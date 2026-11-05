Zwei Nächte Familienurlaub im Vier-Sterne-Familienhotel Post in Kärnten gewinnen
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Erste Schwünge im Schnee, Rodeln mit der Familie, Eislaufen, Pferdeschlittenfahren – und zwischendurch Zeit zum Durchatmen am Millstätter See in Kärnten. Wäre das eine kleine Auszeit, die Ihnen gefallen würde? Dann machen Sie beim AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit.
Es führt ins Familienhotel Post, das im historischen Ortszentrum von Millstatt liegt, auf 600 Metern Seehöhe. Das Vier-Sterne-Haus der Gastgeberfamilie Sichrowsky bietet Familienzimmer, Apartments, einen Wellnessbereich mit Hallenbädern für Erwachsene und Kinder und auch Freizeitangebote für den Nachwuchs, wie einen Abenteuerspielplatz, eine Gokart-Bahn und Bewegung im Garten.
Winterspaß für die ganze Familie – und Entspannung für die Eltern
Im Winter kann man an der verschneiten Seepromenade entlang spazieren, Ausflüge zur Millstätter Alm in den Nockbergen machen oder mit dem täglichen Skishuttle in die umliegenden Skigebiete fahren, wie zu den Pisten von Goldeck, die 15 Autominuten entfernt sind. Im Skigebiet Goldeck-Millstätter See (mit beheiztem Kinderskidepot) werden Kinder sogar auf der Piste betreut. Auch direkt vor dem Hotel bietet sich jede Menge Winterspaß: Kinder rodeln auf dem beschneiten Winterhügel oder üben im Zwergerlkurs erste Schwünge auf Skiern. Das Hotel bietet auch Schneeschuhwanderungen, Skitouren, Pferdeschlittenfahrten und Leih-Schlittschuhe für Eisläufer am See an.
Und falls Eltern Zeit ganz für sich genießen möchten, können sie – während der Nachwuchs betreut ist – im Wellnessbereich mit Gebirgsgrotte entspannen, alleine sporteln oder das Kursangebot nutzen.
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