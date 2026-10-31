Zwei Karten für die Wohlfühl-Therme in Bad Griesbach gewinnen

Lust auf einen Tag Wellness? Wir verlosen 10 x 2 Tageskarten für entspannte Stunden in der Wohlfühl-Therme Bad Griesbach.

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Wollen Sie sich einfach mal einen Tag lang in einer warmen Thermenlandschaft entspannen? Oder ausgiebig saunieren? Oder Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun und gezielt Herz und Kreislauf unterstützen? Dann bietet sich ein Ausflug in die im niederbayerischen Rottal an (etwa eineinhalb Autostunden von München entfernt). Sie liegt direkt im Kurzentrum von Bad Griesbach und verbindet medizinisch geprägtes Thermalbaden mit einer großen Wellness- und Saunalandschaft.

Auf über 1600 Quadratmetern Wasserfläche verteilen sich im Thermalbad 16 Innen- und Außenbecken, die 18 bis 38 Grad warm sind. © Marcel Peda tourismusverb

Thermalgenuss, Saunawelt und Urlaubsfeeling

Auf über 1600 Quadratmetern Wasserfläche verteilen sich im Thermalbad 16 Innen- und Außenbecken, die 18 bis 38 Grad warm sind - vom Schwimmerbecken über Whirlpools mit Massagedüsen bis zum Strömungskreisel und Kneippbecken. Das Thermalwasser mit hohem Mineralstoffgehalt sprudelt aus der Nikolausquelle. Es regt die Durchblutung an, kann die Herz-Kreislauf-Funktion stärken, den Körper vitalisieren und gleichzeitig entspannen.

Genießen Sie das Schaumbad in der Therme. © Thomas Linkel

In der getrennten Saunalandschaft (Kinder unter 14 Jahren haben hier keinen Zutritt) kann man in Saunen mit 60, 75 und 95 Grad schwitzen. Es gibt Aufgüsse zur vollen Stunde, Kalt-Warm-Duschen, einen Eisbrunnen sowie Innen- und Außen-Whirlpools. Auch Massage- und Kosmetikbehandlungsräume und eine Physiotherapie-Abteilung findet sich hier. Wer ein Gefühl von Urlaub am Meer bekommen will, begibt sich in die Salzgrotte, in der die Luft mit feinsten Salzpartikeln angereichert ist. Ebenfalls schön: ein paar Stunden im Hamam, also in einem echten orientalischen Dampfbad.

Die Therme ist täglich von 8-21 Uhr geöffnet. Die Sauna ist Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag ab 12 Uhr offen, an Wochenenden/Feiertagen schon ab 10 Uhr (Mi geschlossen).