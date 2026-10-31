Zwei Karten für die Rottal Terme in Bad Birnbach gewinnen
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Sich im warmen Wasser treiben lassen, ein bisserl Wassergymnastik machen, einen Tag lang den Alltagsstress vergessen – das kann man ganz wunderbar in der Rottal Terme in Bad Birnbach, einer der fünf Gesundheitsthermen in Niederbayern (sie schreibt sich übrigens bewusst italienisch Terme ohne "h"). Das Thermalbad liegt knapp zwei Autostunden östlich von München und zählt zu den schönsten in ganz Deutschland.
30 wohlig warme Innen- und Außenbecken (26 bis 40 Grad heiß) stehen in der Rottal Terme zur Auswahl, das sind mehr als 2400 Quadratmeter Heilwasserfläche. Ausgiebig dahintreiben lassen kann man sich im 105 Meter langen Thermenbach.
Dazu gibt es 13 Saunen und Dampfbäder, Ruhezonen und Wellnessanwendungen im "Vitarium". Im Saunabereich kann man in drei Heilwasserbecken hüllenlos baden. Im Bereich Therapiebad stehen medizinische Bäder, Bewegungsbad und Kuranwendungen im Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt ist auch die Stressprävention, etwa mit dem wissenschaftlich begleiteten Programm "Aktiv gegen Erschöpfung und Stress".
Geöffnet ist die Rottal Terme täglich (Therapiebad: 8-17 Uhr, Vitarium: 10-21 Uhr). Kinder haben im Therapiebad erst ab 15 Jahren Zutritt.
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