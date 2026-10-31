Zwei Karten für die Ludwig-Thoma-Lesung gewinnen
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Bis zu 80 Musikanten und Sängerinnen stimmen jedes Jahr beim "Münchner Advent" mit ihren Konzerten im Prinzregententheater auf Weihnachten ein. Am Samstag, 5. Dezember, wird BR-Heimat-Moderatorin Katrin Stadler in Mundart Ludwig Thomas berühmte Weihnachtslegende "Heilige Nacht" lesen. Der bayerische Schriftsteller hat die biblische Weihnachtsgeschichte über die beschwerliche Herbergssuche von Maria und Josef und die Geburt Christi 1917 ins tiefverschneite Oberbayern verlegt.
Die Lesung wird umrahmt von Adventsliedern und alpenländischer Musik mit Blechbläsern und Saiteninstrumenten. Die Gesamtleitung hat Moritz Demer.
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