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Zwei Karten für die Ludwig-Thoma-Lesung gewinnen

Einstimmen auf Weihnachten: Gewinnen Sie zwei Karten für die Ludwig-Thoma-Lesung im Prinzregententheater mit Katrin Stadler und Musik aus den Alpen.
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Das Ensemble des "Münchner Advents".
Das Ensemble des "Münchner Advents". © Horst Eixenberger

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AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Ludwig-Thoma-Lesung

Die AZ verlost 5 x 2 Eintrittskarten der Kategorie IV für die Ludwig-Thoma-Lesung am Samstag, 5. Dezember (Wert pro Karte: 22 Euro).
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    Die Teilnahme ist bis Sonntag, 08.11., 23:59 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Bis zu 80 Musikanten und Sängerinnen stimmen jedes Jahr beim "Münchner Advent" mit ihren Konzerten im Prinzregententheater auf Weihnachten ein. Am Samstag, 5. Dezember, wird BR-Heimat-Moderatorin Katrin Stadler in Mundart Ludwig Thomas berühmte Weihnachtslegende "Heilige Nacht" lesen. Der bayerische Schriftsteller hat die biblische Weihnachtsgeschichte über die beschwerliche Herbergssuche von Maria und Josef und die Geburt Christi 1917 ins tiefverschneite Oberbayern verlegt.

Die Lesung wird umrahmt von Adventsliedern und alpenländischer Musik mit Blechbläsern und Saiteninstrumenten. Die Gesamtleitung hat Moritz Demer.

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