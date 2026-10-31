Zwei Karten für die Limes-Therme in Bad Gögging gewinnen

Wir verlosen 10 x 2 Tageskarten für die Limes-Therme im niederbayerischen Bad Gögging.

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In der Limes-Therme wird römische Badekultur mit moderner Therapie und Wellness verbunden.

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Sie möchten Ihren Stoffwechsel, Rücken und Gelenke schonend aktivieren? Dann bietet sich ein Ausflug in die im niederbayerischen Bad Gögging an (eine Autostunde nördlich von München). Dort wird römische Badekultur mit moderner Therapie und Wellness verbunden – und drei natürliche Heilmittel werden kombiniert: Mineral-Thermalwasser, Schwefelwasser und Naturmoor.

Das Sudatorium (60 Grad) in der Römerturmsauna. © Limes-Therme

Das Mineral-Thermalwasser sprudelt aus fast 500 Metern Tiefe in zehn Innen- und Außenbecken (28 bis 36 Grad Celsius), darunter sind etwa Bewegungsbecken, Whirlpools, Sprudelliegen und ein Strömungskanal. Bei Wassergymnastik oder Aquajogging entlastet der Auftrieb im Thermalwasser Gelenke und Wirbelsäule, die Wärme regt gleichzeitig den Kreislauf und den Stoffwechsel an.

Die Römer-Sauna der Limes-Therme befindet sich in einem nachgebauten Limes-Turm mit römischem Badehaus. © Limes-Therme

Gesund baden wie bei den Römern

Zur gehört aber auch die Römer-Sauna mit fünf Saunen und Dampfbädern. Sie befindet sich in einem nachgebauten Limes-Turm mit römischem Badehaus. Auch schön: der Wellnessbereich Terra-Vitalis (mit Sole-Nebelraum und Salzgrotte). Hier kann man sich bei einem Naturmoor-Peeling verwöhnen lassen oder im Rasulbad oder einem Naturhopfen-Aromabad entspannen.

Das Thermal-Erholungsbad ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, donnerstags sogar bis 22 Uhr. Die Römer-Sauna öffnet um 10 Uhr und ist dienstags geschlossen.