AZ-Plus

Zwei Gutscheine für eine Massage im Hamam gewinnen

Wir verlosen 4 x 2 "Le Bosphorus"-Gutscheine für eine türkische Massage im Mathilden Hamam gewinnen.
Maja Aralica |
Im Mathilde Hamam steht Genuss an allererster Stelle.
© Mathilde Hamam

AZ-Vorteilswelt Logo Gewinnspiel: Gutschein Mathilde Hamam

Die Abendzeitung verlost vier „Le Bosphorus“-Gutscheine (je für zwei Personen: Hamam mit Rubbelmassage und Öl- oder Seifenmassage). Es ist möglich zu zweit kommen oder zwei separate Termine zu vereinbaren.
Hamam ist eine osmanische Wellness-Zeremonie, die seit Jahrhunderten in den Palästen der Sultane gepflegt wird. Die wohltuenden Massagen laden dazu ein, den Alltag loszulassen.

Das erwartet Sie

Die traditionelle Rubbelmassage sorgt für eine tiefgreifende Reinigung, weil abgestorbene Hautzellen entfernt werden.

Außerdem können Sie sich entscheiden, ob Sie lieber eine Öl- oder Seifenmassage hätten. Egal welche Sie wählen, beide verwöhnen gleichermaßen. Ein Programm dauert in etwa drei Stunden.

Lassen Sie sich so richtig durchkneten, ohne selber mit Knete zu bezahlen! 

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.