Zwei Gutscheine für eine Massage im Hamam gewinnen

Hamam ist eine osmanische Wellness-Zeremonie, die seit Jahrhunderten in den Palästen der Sultane gepflegt wird. Die wohltuenden Massagen laden dazu ein, den Alltag loszulassen.
Das erwartet Sie
Die traditionelle Rubbelmassage sorgt für eine tiefgreifende Reinigung, weil abgestorbene Hautzellen entfernt werden.
Außerdem können Sie sich entscheiden, ob Sie lieber eine Öl- oder Seifenmassage hätten. Egal welche Sie wählen, beide verwöhnen gleichermaßen. Ein Programm dauert in etwa drei Stunden.
