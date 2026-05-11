World of Bricks: Jetzt Tickets gewinnen

Bauen. Staunen. Mitfiebern. Die WORLD OF BRICKS kommt in den Pfingstferien nach München.

11. Mai 2026 - 00:00 Uhr

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost 2x Familientickets (2 Erwachsene (ab 17 Jahren) und 2 Kinder (3 - 16 Jahre)) vom 27. Mai bis 7. Juni 2026, zwischen 9:00 und 19:00 Uhr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 17.05., 23:58 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Vom 27. Mai bis 7. Juni 2026 wird der Pineapple Cube zum Hotspot für alle LEGO®-Fans: Die WORLD OF BRICKS lädt auf 2.500 m² zu einer spektakulären Erlebniswelt aus Kreativität, Technik und Fantasie ein.

Highlights aus ganz Europa

Rekordverdächtige Modelle aus Deutschland, Österreich und ganz Europa zeigen, was mit tausenden Steinen, Geduld und Vorstellungskraft möglich ist. Große und kleine Besucher:innen erwartet eine beeindruckende, interaktive und lehrreiche Vielfalt, die Kreativität fördert und zeigt, wie LEGO® als Werkzeug für Design, Architektur und lösungsorientiertes Denken eingesetzt werden kann.

Hier werden eigene LEGO-Kreationen erschaffen – Kreativität kennt kein Alter! © Florian Putz (VRD)

Die Highlights im Überblick:

• Nachbauten weltberühmter Bauwerke – zum Staunen und Fotografieren

• Fantasievolle Themenwelten – zum Eintauchen und Entdecken

• Das LEGO®-Riesenrad mit Guinness World Records-Eintrag – ein echtes Rekord-Highlight

• Kreative Bastelzonen – selbst kreativ werden

• Tägliche LEGO®- und DUPLO®-Bauevents

• Interaktiver LEGO®-Spielplatz, der zum Austoben einlädt

Für echte Dino-Fans gibt es das limitierte VIP Make-and-Take T-Rex Ticket: Besucher:innen bauen vor Ort einen exklusiv für die Ausstellung entworfenen T-Rex aus 20 LEGO®-Steinen und nehmen ihn als Souvenir mit nach Hause. Die Stückzahl ist begrenzt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

„Mit der World of Bricks möchten wir einen Ort schaffen, an dem LEGO®-Fans jeden Alters zusammenkommen, staunen und selbst kreativ werden können. Neben beeindruckenden ausgestellten Modellen bieten wir auch Raum zum Mitmachen. Die World of Bricks soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein, bei dem Fantasie, Spaß und gemeinsames Entdecken im Mittelpunkt stehen“, so Christoph Rahofer, World of Bricks Fan, Produzent und Veranstalter.

Tickets sind über die erwerbbar. Sichern Sie sich rasch die Tickets. Die Ausstellung ist nur für kurze Zeit in den Pfingstferien geöffnet. Mehr Informationen zur World of Bricks sind online auf der und auf . Die World of Bricks-Ausstellung wird von engagierten LEGO® Fans organisiert. Sie ist ein unabhängiges Fan-Event und steht in keiner Verbindung zur LEGO Gruppe.

Eine ganze Welt im Miniaturformat – gebaut Stein für Stein. © Florian Putz (VRD)

Öffnungszeiten & Standort

27. Mai bis 7. Juni 2026

Täglich 9.00 bis 19.00 Uhr

Pineapple Cube / 1. Stock

Arnulfstrasse 195

80634 München

Über World of Bricks

Die World of Bricks verwandelt den Pineapple Cube in ein farbenfrohes Paradies für kleine und große Baumeister:innen. Auf 2.500 m² gibt es beeindruckende Modelle, interaktive Bauflächen, kreative Bastelzonen und das rekordhaltende LEGO®-Riesenrad zu entdecken. Ob Familien, LEGO®-Fans oder Sammler:innen – hier warten Staunen, Mitmachen und unvergessliche Momente.