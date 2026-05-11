World of Bricks: Jetzt Tickets gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Vom 27. Mai bis 7. Juni 2026 wird der Pineapple Cube zum Hotspot für alle LEGO®-Fans: Die WORLD OF BRICKS lädt auf 2.500 m² zu einer spektakulären Erlebniswelt aus Kreativität, Technik und Fantasie ein.
Highlights aus ganz Europa
Rekordverdächtige Modelle aus Deutschland, Österreich und ganz Europa zeigen, was mit tausenden Steinen, Geduld und Vorstellungskraft möglich ist. Große und kleine Besucher:innen erwartet eine beeindruckende, interaktive und lehrreiche Vielfalt, die Kreativität fördert und zeigt, wie LEGO® als Werkzeug für Design, Architektur und lösungsorientiertes Denken eingesetzt werden kann.
Die Highlights im Überblick:
• Nachbauten weltberühmter Bauwerke – zum Staunen und Fotografieren
• Fantasievolle Themenwelten – zum Eintauchen und Entdecken
• Das LEGO®-Riesenrad mit Guinness World Records-Eintrag – ein echtes Rekord-Highlight
• Kreative Bastelzonen – selbst kreativ werden
• Tägliche LEGO®- und DUPLO®-Bauevents
• Interaktiver LEGO®-Spielplatz, der zum Austoben einlädt
Für echte Dino-Fans gibt es das limitierte VIP Make-and-Take T-Rex Ticket: Besucher:innen bauen vor Ort einen exklusiv für die Ausstellung entworfenen T-Rex aus 20 LEGO®-Steinen und nehmen ihn als Souvenir mit nach Hause. Die Stückzahl ist begrenzt.
„Mit der World of Bricks möchten wir einen Ort schaffen, an dem LEGO®-Fans jeden Alters zusammenkommen, staunen und selbst kreativ werden können. Neben beeindruckenden ausgestellten Modellen bieten wir auch Raum zum Mitmachen. Die World of Bricks soll ein Erlebnis für die ganze Familie sein, bei dem Fantasie, Spaß und gemeinsames Entdecken im Mittelpunkt stehen“, so Christoph Rahofer, World of Bricks Fan, Produzent und Veranstalter.
Tickets sind über die Webseite erwerbbar. Sichern Sie sich rasch die Tickets. Die Ausstellung ist nur für kurze Zeit in den Pfingstferien geöffnet. Mehr Informationen zur World of Bricks sind online auf der Website und auf Instagram. Die World of Bricks-Ausstellung wird von engagierten LEGO® Fans organisiert. Sie ist ein unabhängiges Fan-Event und steht in keiner Verbindung zur LEGO Gruppe.
Öffnungszeiten & Standort
27. Mai bis 7. Juni 2026
Täglich 9.00 bis 19.00 Uhr
Pineapple Cube / 1. Stock
Arnulfstrasse 195
80634 München
Über World of Bricks
Die World of Bricks verwandelt den Pineapple Cube in ein farbenfrohes Paradies für kleine und große Baumeister:innen. Auf 2.500 m² gibt es beeindruckende Modelle, interaktive Bauflächen, kreative Bastelzonen und das rekordhaltende LEGO®-Riesenrad zu entdecken. Ob Familien, LEGO®-Fans oder Sammler:innen – hier warten Staunen, Mitmachen und unvergessliche Momente.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen