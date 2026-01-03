Wir verlosen zwei Nächte zu zweit inklusive Frühstücksbuffet und Nutzung des Wellnessbereichs im Fünf-Sterne-Superior-Haus Budersand auf Sylt.

Balkon mit Blick auf die Nordsee: So sieht das aus, wenn man im Hotel Budersand auf Sylt Urlaub macht.

Die Abendzeitung verlost Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Budersand. Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 09.01., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Mit Gummistiefeln oder barfuß kilometerweit über Sandstrände spazieren, das Watt beobachten, auf die Nordsee hinausschauen: Die Frieseninsel Sylt mit ihrer urtümlichen Landschaft ist auch für viele Münchnerinnen und Münchner ein Sehnsuchtsort. Falls Sie dort gern ein paar besonders luxuriöse Tage verbringen möchten, machen Sie beim AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt an die Südspitze von Sylt. Dort liegt, umspielt von frischer Nordseebrise und ruhigem Watt, .

Sogar beim Baden in der Wanne kann man aufs Meer schauen. © Budersand Hotel Golf und Spa Sylt

Luxus mit Blick auf Dünen und mehr

Große, bodentiefe Panoramafenster geben nach allen Seiten den Blick frei auf die weite Dünenlandschaft und das endlos scheinende Meer. 200 Kunstwerke zeitgenössischer Künstler sind im Luxushotel zu bestaunen. In der Bibliothek finden Sie 1400 Bücher, die die Literaturkritikerin Elke Heidenreich kuratiert hat.

Lust auf Schmökern im Urlaub? In der Bibliothek im Hotel Budersand finden sich 1400 Bücher. © Budersand Hotel Golf und Spa Sylt

Auch ein 1000 Quadratmeter großes gehört zum Hotel, mit Indoorpool, Saunen, Dampfbad, Erlebnisduschen und Treatments für nachhaltige Wohlfühlzeit. Und noch ein Plus: Direkt neben dem Hotel liegt der 18-Loch-Links-Course des Golfclubs Budersand, den das Golf Magazin heuer als ausgezeichnet hat.

Direkt ans Hotel Budersand an der Südspitze von Sylt schließt ein 18-Loch-Golfplatz an. © Stefan von Stengel

Kulinarische Höhepunkte auf Sylt

Dass im Budersand exklusiv gespeist wird, versteht sich. Im zaubert Sternekoch Felix Gabel mit internationalen Aromen, Gewürzen und Kräutern. Spannend wird das am 13./14. März, wenn beim Gourmetfestival „Felix & Friends“ Spitzenköche Gourmetdinner kredenzen und beim Streetfood-Festival Winzer und Produzenten zum kulinarischen Jahrmarkt laden.