Zwei Nächte zu zweit im Fünf-Sterne-Superior-Haus Budersand auf Sylt gewinnen
Mit Gummistiefeln oder barfuß kilometerweit über Sandstrände spazieren, das Watt beobachten, auf die Nordsee hinausschauen: Die Frieseninsel Sylt mit ihrer urtümlichen Landschaft ist auch für viele Münchnerinnen und Münchner ein Sehnsuchtsort. Falls Sie dort gern ein paar besonders luxuriöse Tage verbringen möchten, machen Sie beim AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche mit. Es führt an die Südspitze von Sylt. Dort liegt, umspielt von frischer Nordseebrise und ruhigem Watt, das Fünf-Sterne-Superior-Haus Budersand.
Luxus mit Blick auf Dünen und mehr
Große, bodentiefe Panoramafenster geben nach allen Seiten den Blick frei auf die weite Dünenlandschaft und das endlos scheinende Meer. 200 Kunstwerke zeitgenössischer Künstler sind im Luxushotel zu bestaunen. In der Bibliothek finden Sie 1400 Bücher, die die Literaturkritikerin Elke Heidenreich kuratiert hat.
Auch ein 1000 Quadratmeter großes Spa gehört zum Hotel, mit Indoorpool, Saunen, Dampfbad, Erlebnisduschen und Treatments für nachhaltige Wohlfühlzeit. Und noch ein Plus: Direkt neben dem Hotel liegt der 18-Loch-Links-Course des Golfclubs Budersand, den das Golf Magazin heuer als beliebtesten Golfplatz Deutschlands ausgezeichnet hat.
Kulinarische Höhepunkte auf Sylt
Dass im Budersand exklusiv gespeist wird, versteht sich. Im Restaurant KAI3 zaubert Sternekoch Felix Gabel mit internationalen Aromen, Gewürzen und Kräutern. Spannend wird das am 13./14. März, wenn beim Gourmetfestival „Felix & Friends“ Spitzenköche Gourmetdinner kredenzen und beim Streetfood-Festival Winzer und Produzenten zum kulinarischen Jahrmarkt laden.
