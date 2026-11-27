Wellness-Auszeit im niederbayerischen Bäderdreieck gewinnen
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Das Vier-Sterne-Superior-Hotel Ensana Fürstenhof ist der erste deutsche Standort der Health-Spa-Marke. Auf rund 4.500 Quadratmetern erwartet die Gäste eine großzügige Wellnesslandschaft. Anfang 2027 kommt ein medizinischer Bereich hinzu. Gäste bekommen maßgeschneiderte Programme unter anderem für den Bewegungsapparat, zur Stressreduktion und zur Förderung des ganzheitlichen Wohlbefindens. Die Grundlage für das Gesundheits- und Wellnesskonzept des Hauses bildet das fluoridhaltige Thermalwasser aus den Heilquellen Bad Griesbach.
Neue Wellnessoase ist das Herzstück
Herzstück des Ensana Fürstenhofs ist die neugestaltete Wellnessoase mit zwei Innenpools und einem Außenpool mit Thermalwasser, zwei Whirlpools, Saunen, Dampfbad, Salzgrotte, großzügigen Ruhezonen sowie einer rund 1.000 Quadratmeter großen Liegefläche im Außenbereich.
Der Ausgangspunkt für Natur und Sport
Saisonale Events und regelmäßige Veranstaltungen wie der gemütliche Sonntags-Brunch oder Auftritte von Musikern bieten den Gästen zusätzliche Anlässe für einen Besuch. Durch die Lage im niederbayerischen Bäderdreieck ist der Fürstenhof ein idealer Ausgangspunkt für Naturerlebnisse und Sport. Gerade Golfer profitieren von der Nähe zu Europas größtem Golfresort mit zehn abwechslungsreichen Plätzen auf 476 Hektar.
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