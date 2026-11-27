Der Ensana Fürstenhof in Bad Griesbach verbindet bayerische Gastlichkeit mit modernem Wellness und der Gesundheitskompetenz von Ensana, Europas größtem Anbieter von Health-Spas. Gewinnen Sie zwei Übernachtungen in einer Panorama-Suite inklusive Halbpension für zwei Personen.

27. November 2026 - 00:00 Uhr

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Der Außenpool des Hotels ist ein Blickfang.

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Das ist der erste deutsche Standort der Health-Spa-Marke. Auf rund 4.500 Quadratmetern erwartet die Gäste eine großzügige Wellnesslandschaft. Anfang 2027 kommt ein medizinischer Bereich hinzu. Gäste bekommen maßgeschneiderte Programme unter anderem für den Bewegungsapparat, zur Stressreduktion und zur Förderung des ganzheitlichen Wohlbefindens. Die Grundlage für das Gesundheits- und Wellnesskonzept des Hauses bildet das fluoridhaltige Thermalwasser aus den Heilquellen Bad Griesbach.

Die Wellnessoase des Hotels ist neu gestaltet. © Ensana

Neue Wellnessoase ist das Herzstück

Herzstück des ist die neugestaltete Wellnessoase mit zwei Innenpools und einem Außenpool mit Thermalwasser, zwei Whirlpools, Saunen, Dampfbad, Salzgrotte, großzügigen Ruhezonen sowie einer rund 1.000 Quadratmeter großen Liegefläche im Außenbereich.

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Der Ausgangspunkt für Natur und Sport

Saisonale Events und regelmäßige Veranstaltungen wie der gemütliche Sonntags-Brunch oder Auftritte von Musikern bieten den Gästen zusätzliche Anlässe für einen Besuch. Durch die Lage im niederbayerischen Bäderdreieck ist der Fürstenhof ein idealer Ausgangspunkt für Naturerlebnisse und Sport. Gerade Golfer profitieren von der Nähe zu Europas größtem Golfresort mit zehn abwechslungsreichen Plätzen auf 476 Hektar.