Anzeige Weißwurstessen für sechs Personen mit Adrenalin-Kick zu gewinnen

Bayerische Schmankerl über den Dächern von München – was könnte schöner sein? Im Umadum, dem Riesenrad am Ostbahnhof kommt man in den Genuss.

01. August 2025 - 13:01 Uhr

Mit der Aussicht schmeckt alles noch besser. © Umadum

Audio von Carbonatix

Das Rad im Kreativquartier Werksviertel-Mitte hat eine Höhe von 80 Metern und verschafft den sechs Gewinnern für 60 Minuten einen atemberaubenden Rundblick. Dazu gibt es Weißwürste, Bier und Brezen. Verlost wird ein Weißwurstessen für sechs Personen. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 17.08., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB. Fahrt auf der Adrenalinplattform "Sky-Thrill" zu gewinnen Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert Vier weitere AZ-Leser und Leserinnen dürfen sich außerdem über eine Fahrt auf der Adrenalinplattform "Sky-Thrill" freuen (ab 14 Jahren). Mit Schutzausrüstung und angeseilt, erleben die Gewinner eine ganze Umdrehung mit voller Aussicht über unsere Stadt. Schwindelfrei sollte man hierfür sein, dann steht dem Erlebnis nichts im Wege. Mehr Infos unter Wir verlosen eine Fahrt auf der Plattform "Sky-Thrill" für vier Personen. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 17.08., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.