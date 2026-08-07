VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig gewinnen
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Härtetest kurz vor dem Pflichtspiel-Start! Der FC Bayern richtet auch 2026 wieder den Telekom Cup aus. Am 15. August (15.30 Uhr) empfangen die Münchner Bundesliga-Kontrahent RB Leipzig in der Allianz Arena.
Bei den Sachsen steht seit dieser Spielzeit ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis hat das Traineramt von Ole Werner beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison übernommen. Nun kehrt er erstmals als Coach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Das Spiel wird bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV übertragen.
Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Leipzig in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit der Telekom verlost die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel. Die Tickets werden von der Telekom zur Verfügung gestellt von der Telekom“
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