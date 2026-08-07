VIP-Tickets für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig gewinnen

Für das Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig um den "Telekom Cup 2026" verlosen Telekom und die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets. Jetzt mitmachen und live in der Allianz Arena mitfiebern!

Der Telekom Cup findet am 15. August in der Allianz Arena statt.

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Die Abendzeitung verlost zusammen mit der Telekom 2x2 VIP-Tickets für das Duell des FC Bayern gegen RB Leipzig um den "Telekom Cup 2026" am Samstag, den 15. August (15 Uhr). Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Härtetest kurz vor dem Pflichtspiel-Start! Der FC Bayern richtet auch 2026 wieder den Telekom Cup aus. Am 15. August (15.30 Uhr) empfangen die Münchner Bundesliga-Kontrahent RB Leipzig in der Allianz Arena.

Bei den Sachsen steht seit dieser Spielzeit ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Ex-Bayern-Spieler Martin Demichelis hat das Traineramt von Ole Werner beim Tabellendritten der abgelaufenen Bundesliga-Saison übernommen. Nun kehrt er erstmals als Coach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Das Spiel wird bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTV übertragen.

Und das Beste ist: Mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, beim Kräftemessen zwischen den Bayern und Leipzig in Fröttmaning live dabei sein, denn zusammen mit der Telekom verlost die Abendzeitung 2 x 2 VIP-Tickets für dieses Spiel. Die Tickets werden von der Telekom zur Verfügung gestellt von der Telekom“