VIP-Tickets von Angermaier für das Halbfinale EHC Red Bull München gegen die Adler Mannheim gewinnen
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Es ist die Wiederauflage des Finals von 2019 und der denkwürdigen Viertelfinal-Serie der Vorsaison: Im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) trifft der EHC Red Bull München auf die Adler Mannheim. "Das wird eine heiß umkämpfte Serie, wir batteln uns ja schon seit Jahren mit Mannheim", sagte EHC-Boss Christian Winkler vor dem Start der Best-of-seven-Serie am Mittwochabend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe beendet): "Sie haben wieder ein Topteam, aber wir müssen uns nicht verstecken."
Wie intensiv wird die Serie und kann der Eishockeyclub die Adler rupfen? Finden Sie es heraus, denn mit etwas Glück können Sie, liebe Leserinnen und Leser, live im SAP Garden dabei sein. Zusammen mit Angermaier verlost die Abendzeitung 1 x 2 VIP-Tickets für Spiel vier der Serie gegen Mannheim. Erleben Sie die Partie von den besten Plätzen in der Arena und genießen erstklassiges Catering vor, nach und während des Spiels.
Ihr Blick auf das Spiel der Red Bulls gegen Adler Mannheim könnte nicht besser sein.
Spielbeginn: 19:30 Uhr.
Einlass VIP Bereich: Zwei Stunden vor Spielbeginn.
Seperater VIP Eingang: Betregen Sie die Arena über den Exklusiven Eingang ( E10) und vermeiden Sie jegliche Wartezeit.
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