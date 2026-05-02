Vier Nächte zu zweit im Vier-Sterne-Hotel Fuchsbräu im Altmühltal gewinnen
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Flusstäler und Anhöhen, Wälder, kleine Dörfer und historische Städtchen: Wer durch den Naturpark Altmühltal in Bayerns Mitte radelt, erlebt viel Abwechslung. Dort finden sich nicht nur gut ausgebaute Radlwege, sondern auch Touren für Gravelbikes – also Rennräder, die mit ihren breiten Reifen auf Schotter und unbefestigte Wege ausgelegt sind. Etwa rund um Beilngries mit seinen Barockbauten, verwunschenen Gässchen und mittelalterlichen Stadtmauertürmen.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt in die Altstadt von Beilngries. Dort liegt das Vier-Sterne-Hotel Fuchsbräu – ein Domizil nicht nur für Radler, sondern auch für Genießer (das Hotelrestaurant ist im Slow-Food-Genussführer gelistet). Es ist einst eine Brauerei gewesen.
Heute erstreckt es sich über sechs Gebäude, darunter das historische Kaiserbeck-Haus mit seinem Stufengiebel, das mit großem Aufwand saniert wurde. Regionalität und Nachhaltigkeit spielt nicht nur im Restaurant eine Rolle, sondern auch bei der Ausstattung der Zimmer und Suiten.
Wer die Umgebung der Stadt aktiv erkunden möchte, bekommt von Hotelchefin Denise Amrhein gute Tipps, sie ist selbst gern auf dem Gravelbike unterwegs. Eine erlebnisreiche Tour führt etwa im Altmühltal bis Deising und dann durch Dietfurt ins Tal der Weißen Laber. Über die Jurahochfläche mit ihren Dörfern und Feldern geht es an den Main-Donau-Kanal, der zurück nach Beilngries leitet. Wer entspannter radeln möchte, folgt den ebenen Wegen am Kanalufer oder entlang der Altmühl. Zurück im Hotel kann man sich bei einem Saunagang entspannen – oder bei einem frischen Hellen im Biergarten.
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