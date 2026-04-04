Vier Nächte zu zweit im Hotel Die Gams im Altmühltal gewinnen
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Wenn die Küchenschellen auf den Wacholderheiden blühen und es in den Wäldern nach Bärlauch duftet, sind Wandertouren im oberbayerischen Altmühltal ein besonderer Genuss. Etwa auf dem berühmten Altmühl-Panoramaweg, der über verschiedene Etappen von Gunzenhausen bis nach Kelheim führt.
Einer der Etappenorte ist das Städtchen Beilngries. Am historischen Marktplatz steht das Vier-Sterne-Hotel Die Gams mit Restaurant und Gourmetküche – dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Die Vorfahren der Hoteliersfamilie Liebscher haben das Gasthaus mit Braurecht schon 1794 erworben. Heute gehören zum Stammhaus vier weitere Gebäude.
In den urigen Stuben oder in der "Schmiede7" mit sieben Themenzimmer ist die lange Geschichte spürbar. Gleichzeitig bietet Die Gams modernen Komfort und originelle Ideen. Naturbegeisterte übernachten im Waldzimmer, wer Ruhe sucht, findet sie im Harmoniezimmer, Kinder lieben das Kojen-Zimmer mit Bullauge und Schiffslaterne.
Ein paar Schritte entfernt steht das dreistöckige Spahaus der Gams mit Saunen, Massageräumen und einem beheizten Pool auf dem Dach. Dort schwimmt man den mittelalterlichen Türmen von Beilngries entgegen.
Aus der Stadt geht es schnell hinaus in die Natur. Entspannt ist man auf den ebenen Wegen an der Altmühl oder am Main-Donau-Kanal unterwegs. Wer auf die Anhöhen hinauf wandert, findet dort Traumausblicke über das Tal und das Städtchen.
Auch sehenswert: Barockbauten wie das Schloss Hirschberg oder das Kloster Plankstetten.
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