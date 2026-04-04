Vier Nächte zu zweit im Hotel Die Gams im Altmühltal gewinnen

Gewinnen Sie vier Nächte zu zweit im Hotel Die Gams im Altmühltal inklusive Frühstücksbuffet und Vier-Gänge-Abendessen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Der Naturpark Altmühltal im Frühling: Von den Anhöhen hat man Traumausblicke ins Tal.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost vier Nächte zu zweit im Hotel "Die Gams" im Altmühltal inklusive Frühstücksbuffet und Vier-Gänge-Abendessen mit eigener Anreise. Dazu gibt es freien Eintritt ins hoteleigene Spahaus mit Dachpool und Saunen. Der Gutschein ist ein Jahr gültig. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Sonntag, 12.04., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Wenn die Küchenschellen auf den Wacholderheiden blühen und es in den Wäldern nach Bärlauch duftet, sind Wandertouren im oberbayerischen Altmühltal ein besonderer Genuss. Etwa auf dem berühmten Altmühl-Panoramaweg, der über verschiedene Etappen von Gunzenhausen bis nach Kelheim führt.

Einer der Etappenorte ist das Städtchen Beilngries. Am historischen Marktplatz steht das Vier-Sterne-Hotel mit und Gourmetküche – dorthin führt unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche. Die Vorfahren der Hoteliersfamilie Liebscher haben das Gasthaus mit Braurecht schon 1794 erworben. Heute gehören zum Stammhaus vier weitere Gebäude.

Das Traditionshotel Die Gams am Marktplatz in Beilngries. © Die Gams

In den urigen Stuben oder in der "Schmiede7" mit sieben Themenzimmer ist die lange Geschichte spürbar. Gleichzeitig bietet Die Gams modernen Komfort und originelle Ideen. Naturbegeisterte übernachten im Waldzimmer, wer Ruhe sucht, findet sie im Harmoniezimmer, Kinder lieben das Kojen-Zimmer mit Bullauge und Schiffslaterne.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ein paar Schritte entfernt steht das dreistöckige der Gams mit Saunen, Massageräumen und einem beheizten Pool auf dem Dach. Dort schwimmt man den mittelalterlichen Türmen von Beilngries entgegen.

Zur Gams gehört auch ein Spahaus – mit beheiztem Pool auf dem Dach. © Die Gams

Aus der Stadt geht es schnell hinaus in die . Entspannt ist man auf den ebenen Wegen an der Altmühl oder am Main-Donau-Kanal unterwegs. Wer auf die Anhöhen hinauf wandert, findet dort Traumausblicke über das Tal und das Städtchen.

Das Städtchen Beilngries mit seiner Altstadt – von hier aus kann man wunderbar wandern. © Die Gams

Auch sehenswert: Barockbauten wie das Schloss Hirschberg oder das Kloster Plankstetten.