Vier Nächte zu zweit im Landhotel Zur Jurahöhe im Altmühltal gewinnen
Hier mitmachen und gewinnen
Milde Sonnenstrahlen wärmen die Wacholderheiden an den Talhängen. Küchenschellen blühen violett. In den Buchenwäldern sprießen die ersten zarten Blätter und rund um die Dörfer duftet es nach frisch gepflügter Erde und gemähtem Gras: Der Frühling ist eine herrliche Wandersaison im Naturpark Altmühltal.
Unser AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche führt mitten hinein in dieses Stück Bayern-Paradies, und zwar nach Wellheim. Dort steht im Ortsteil Hard das "Landhotel Zur Jurahöhe", ein Drei-Sterne-Superior mit zwei Türmchen. Die Hoteliersfamilie Schreiber führt es in fünfter Generation und geht – bei aller Tradition – mit der Zeit. Strom und Wärme werden klimaschonend mit Holz aus dem eigenen Wald erzeugt. Gemüse, Kräuter und Obst wird selbst angebaut.
Aktiv unterwegs in einer einzigartigen Kulturlandschaft
Vor der Tür liegt die faszinierende Landschaft des Urdonautals. Hier wogte vor Millionen Jahren das warme "Jurameer". Das Wasser zog sich zurück, die Riffe wurden zu Stein, der mächtige Strom der Urdonau bahnte sich sein Bett, bis er sich einen anderen Lauf suchte. Zurückgeblieben ist eine von Urkräften geformte Landschaft mit hellen Felswänden an den Talhängen, mediterranen Wacholderheiden und einer jahrtausendelangen Kulturgeschichte.
Die Landschaft lässt sich auf vielen Wanderwegen erkunden. Etwa auf der Rundtour Dollnstein-Wellheim, einem Schlaufenweg des Altmühltal-Panoramawegs. Auch zu verwunschenen Burgruinen und kleinen Kapellen kann man wandern.
Im Hotel stehen danach schon Oma Wallys hausgemachte Kuchen bereit. Und im Wellnessbereich mit Hallenbad und Saunen kann man sich herrlich entspannen.
