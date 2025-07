Vier Nächte in einem der "Harry’s Home"-Hotels nach Wahl gewinnen

Gewinnen Sie vier Nächte zu zweit in einem der 16 "Harry’s Home"-Hotels – inklusive Frühstücksbuffet.

Die Abendzeitung verlost vier Nächte zu zweit in einem der "Harry's Home"-Hotels nach Wahl, auch zwei Reisen à zwei Tage sind möglich (eigene Anreise) – inklusive Frühstücksbuffet. Der Gutschein gilt für ein Jahr.

Ein Wochenend-Trip nach Berlin, Wien oder Zürich ist eine schöne Abwechslung, wenn man gerade wenig Zeit für einen ausgedehnteren Urlaub hat. Wobei auch kleinere Orte Spaß machen, wenn man dort durch Altstädtchen bummeln, Aussichtspunkte bestaunen oder mit dem Radl Seen umrunden kann.

Auch im Osttiroler Lienz hat Harry’s Home einen Standort. © harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl

Familiäre Atmosphäre bei Harry’s Home Hotels

Falls Sie gern familiär übernachten und Ihren Geldbeutel nicht zu sehr strapazieren möchten, sind die Häuser der Tiroler Hotelgruppe " "eine gute Wahl. Es gibt insgesamt 16 in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jedes hat ein "Harry’s Wohnzimmer" – das ist ein legerer Treff für alle Gäste, dort finden auch Alleinreisende schnell Anschluss. Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet (mit eigener Espressomaschine und Wäscheservice), das Frühstücksbüffet bietet eine Menge Auswahl.

Vielfältige Standorte für Kulturfans und Naturliebhaber

Jeder Standort der Hotelgruppe hat seinen eigenen Reiz. Kulturinteressierte zieht es gern nach Wien, Linz oder Graz (dort ist der Blick vom Schlossberg mit Uhrturm auf die Stadt großartig).

Große Betten, freundliche Farben: Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet, wie hier in Villach. © harry’s home hotels & apartments/Daniel Zangerl

Wer seine kleine Auszeit mehr in die Natur verlegen will, für den ist Dornbirn im Vorarlberg ein schönes Ziel (perfekt für Aktivtage im Bregenzer Wald). Oder soll’s an einen Bergsee gehen? Der Kärntner Standort Villach liegt nah am Faaker und Ossiacher See. Dort gibt es auch einen E-Bike-Verleih, wie in fast allen österreichischen Häusern der Gruppe.

Auch in Lienz (Osttirol), Steyr (Oberösterreich), Bischofshofen (Salzburger Land) und Telfs (Tirol) stehen den Hotelgästen in direkter Umgebung der Häuser verschiedene Outdoor-Leihgeräte zur Verfügung.