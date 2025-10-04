Vier Nächte im Parkhotel Altmühltal gewinnen

Gewinnen Sie vier Nächte zu zweit im Parkhotel Altmühltal, inklusive Frühstücksbuffet und freiem Eintritt in den Wellnessbereich.

Im neuen Doppelzimmer des Parkhotels Altmühltal können Sie sich rundum wohlfühlen.

Die Wellness-Oase im neuen Schwimmbad des Parkhotels Altmühltal.

Die eindrucksvollen Felsformationen der Zwölf Apostel bei Solnhofen zieren den Altmühltal-Panoramaweg.

Was für eine Weite! Der Altmühltal-Panoramaweg (hier am Aussichtspunkt Gelber Berg) bietet immer wieder tolle Aussichten.

Goldgelb, orange und rot leuchten die Blätter, dazwischen setzen zerklüftete Kalkfelsen helle Akzente. Im Herbst wird die Landschaft im Altmühltal zum farbenfrohen Naturschauspiel.

Es ist eine ideale Zeit für Wanderungen oder Radltouren. Und das in Gunzenhausen (Mittelfranken) – das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche – ist ein wunderbarer Ausgangspunkt dafür.

Das historische Städtchen am Altmühlsee gilt als Tor zum Naturpark Altmühltal. Von hier aus kann man einfach loswandern – etwa auf dem berühmten Altmühltal-Panoramaweg. Oder man radelt am gemächlich fließenden Fluss entlang auf dem Altmühltal-Radweg Richtung Treuchtlingen und Solnhofen.

Entspannen und Genießen im Parkhotel

Schön für alle, die nach den sportlichen Aktivitäten ihre Muskeln in wohliger Wärme entspannen wollen: Das Hotel (48 Zimmer, 19 Suiten) bietet auch einen , Dampfbad, Schwimmbad und Whirlpools. Hier werden auch verschiedene Anwendungen angeboten – von Shiatsu-Massagen bis zum Ganzkörperpeeling.

Morgens gibt das Vitalfrühstück Energie für die Erkundungstouren des Tages. Abends tischt der Küchenchef im Restaurant "Chicorée" auf – im Herbst etwa Wild, Pilze und Kürbis. Den Abend können die Gäste in der Bar "La Luna" ausklingen lassen.