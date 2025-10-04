Vier Nächte im Parkhotel Altmühltal gewinnen
Goldgelb, orange und rot leuchten die Blätter, dazwischen setzen zerklüftete Kalkfelsen helle Akzente. Im Herbst wird die Landschaft im Altmühltal zum farbenfrohen Naturschauspiel.
Es ist eine ideale Zeit für Wanderungen oder Radltouren. Und das Vier-Sterne-Superior-Parkhotel Altmühltal in Gunzenhausen (Mittelfranken) – das Ziel unseres AZ-Reisegewinnspiels dieser Woche – ist ein wunderbarer Ausgangspunkt dafür.
Das historische Städtchen am Altmühlsee gilt als Tor zum Naturpark Altmühltal. Von hier aus kann man einfach loswandern – etwa auf dem berühmten Altmühltal-Panoramaweg. Oder man radelt am gemächlich fließenden Fluss entlang auf dem Altmühltal-Radweg Richtung Treuchtlingen und Solnhofen.
Entspannen und Genießen im Parkhotel
Schön für alle, die nach den sportlichen Aktivitäten ihre Muskeln in wohliger Wärme entspannen wollen: Das Hotel (48 Zimmer, 19 Suiten) bietet auch einen Wellnessbereich mit Saunalandschaft, Dampfbad, Schwimmbad und Whirlpools. Hier werden auch verschiedene Anwendungen angeboten – von Shiatsu-Massagen bis zum Ganzkörperpeeling.
Morgens gibt das Vitalfrühstück Energie für die Erkundungstouren des Tages. Abends tischt der Küchenchef im Restaurant "Chicorée" fränkische Spezialitäten auf – im Herbst etwa Wild, Pilze und Kürbis. Den Abend können die Gäste in der Bar "La Luna" ausklingen lassen.
