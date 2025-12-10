Tickets für die Kinovorstellung "Teresa " zu gewinnen

Wir verlosen 5 x 2 Kinokarten für die Vorstellung "Teresa" mit anschließender Lesung. Jetzt mitmachen und gewinnen.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5 x 2 Karten für die Kinovorstellung "Teresa" in einem der folgenden Kinos: Neues Maxim, Neues Rottmann, und City Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Mittwoch, 10.12., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

"Teresa – Ein Leben zwischen Licht und Schatten" heißt der Film von Teona Strugar Mitevska, einer Landsmännin der mazedonischen Agnes Gonxha Bojaxhiu (1910–1997). In Kalkutta wurde diese Frau zu Mutter Teresa, sodass der englische Originaltitel auch "Mother" heißt.

Was wiederum eine Ironie in sich hat, weil auch das Muttersein eine Rolle im Film spielt, der sieben Tage im Jahr 1947 im Leben der Ordensgründerin erzählt – mit einem Countdown auf den Brief aus Rom zu, der Teresa erlauben soll, einen eigenen Orden zu gründen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Noomi Rapace spielt die junge Äbtissin in dieser Schicksalswoche: ernst, willensstark, rigoros. Der Film ist also ehrlicherweise keine Heiligsprechung dieser interessanten, auch umstrittenen Frau. Filmisch ist "Teresa" realistisch, manchmal poetisch und mit ein paar Kunstkinoaspekten bereichert, sogar harte Gitarrenriffs erklingen.