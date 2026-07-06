Tickets für Willy Astor: The sound of Island gewinnen

Die Abendzeitung verlost 2 x 2 Karten für das Konzert von Willy Astor beim "Open Air Sommer 2026".

06. Juli 2026 - 00:00 Uhr

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Von (modernen) Klassikern wie Carmina Burana am 17. August über Tribute-Shows bis hin zu den Münchner Urgesteinen Willy Astor oder Münchener Freiheit garantiert ein , dass wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist:

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Nach dem klassischen Auftakt mit Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ am 7. August, geht am 8. August mit „Völlig losgelöst“ die Partypost ab: Noch einmal zu ikonischen Schlager-Hits feiern und hemmungslos mitsingen! Die Tribute Show “Michael Jackson Forever” am 9. August knüpft nahtlos an das aktuelle Biopic im Kino an, denn seine unsterblichen Songs bringen die grenzenlose Energie dieses Ausnahme-Künstlers auf die Bühne.

Klassiker sind auch die Hits der „Beatles Night“ am 10. August oder „The Music of Queen” am 11. August. Diese Songs sind längst soziale Lagerfeuer, an deren Strahlkraft wir uns gerne wärmen...

Atmosphärische Klangreisen mit Willy Astor

Am 12. August ist es dann so weit und Willy Astor bietet mit seinem neuesten Volume von „Sound of Islands“ einen atmosphärischen Einblick in sein großartiges Instrumentalprojekt. Weit atmende Klanglandschaften entführen den Hörer in andere Sphären. Zusammen mit erstklassigen musikalischen Weggefährten verzaubert Willy Astor mit seiner gitarrenzentrierten Musik lärmgestresste Großstadtohren.

Wenn Musik auf Wortakrobatik trifft: Willy Astor live. © Bilderbube Sven Rödig

Noch mehr in die Beine gehen werden wohl am 19. August erstmals die rhythmischen Klänge von Festival Son De Cuba, den offiziellen Erben von Buena Vista Social Club. Mit Klassikern wie „Chan Chan“ oder „Las Flores de la Vida“ kommt karibisches Temperament in die ehrwürdigen Gemäuer.

Am 20. August schließlich gibt es ein Heimspiel der Münchener Freiheit: Oh Baby – Du hast mein Herz geklaut könnte der geheime Titel sein – denn noch einmal spielen sie ihre Hits, die der Soundtrack der Jugend der 80er und 90er Jahre in Deutschland waren. So lange man solche Träume noch erleben kann!

Ein glanzvoller Abend unter dem Sternenhimmel Münchens. © Philipp Schieder

Ein Blick ins abwechslungsreiche Programm lohnt sich, denn viele Fans warten auf ein herzliches Wiederhören mit Best of Austropop (13.8.) oder der beliebten Sommernacht der Filmmusik mit Blockbuster-Welthits von Hans Zimmer und John Williams (16.8.) sowie vielen weiteren Konzerthighlights.