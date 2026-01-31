Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit mit Halbpension. Bei Anreise während der Schubertiade (nach Verfügbarkeit) gibt es den Drei-Tage-Festivalpass gratis dazu.

Die gefeierte Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati vor dem Klosterhof in Bayerisch Gmain. Hier spielt sie im März eine Schubertiade.

Hier mitmachen und gewinnen

Die Abendzeitung verlost zwei Nächte zu zweit mit Halbpension. Bei Anreise während der Schubertiade (nach Verfügbarkeit) gibt es den Drei-Tage-Festivalpass gratis dazu. Der Gutschein gilt ein Jahr. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

wie diesem teilnehmen. Lesen Sie darüber hinaus alle Artikel in voller Länge und mit deutlich weniger Werbung.

in voller Länge und mit deutlich Sie erhalten wöchentlich einen exklusiven Newsletter von der Chefredaktion.

von der Chefredaktion. Auf Sie wartet eine exklusive Vorteilswelt mit attraktiven Rabatten.

mit attraktiven Rabatten. Monatlich kündbar Jetzt für 1 Euro testen

und am Gewinnspiel teilnehmen Bereits Abonnent?

Hier einloggen und am Gewinnspiel teilnehmen! Die Teilnahme ist bis Freitag, 06.02., 23:59 Uhr, möglich. Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.

Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Dass eine Starpianistin im Salon eines Wellnesshotels eine Konzertreihe spielt – das gibt es nicht oft. Für das Hotel "Klosterhof - Alpine Hideaway & Spa" in Bayerisch Gmain war es ein Glücksfall, dass die gefeierte iranische Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati dort eine Auszeit nahm. Sie sah den historischen Blüthner-Flügel in der Bibliothek – und so entstand die Idee für ein Klassik-Festival.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Die Barenboim-Schülerin (zuvor in der Tonhalle Zürich oder in der Carnegie Hall in New York zu hören) kuratiert und spielt im Klosterhof eine Schubertiade. So nannte man schon zu Franz Schuberts Lebzeiten (1797-1828) Aufführungen seiner Werke im privaten Rahmen unter Freunden und Musikliebhabern. Das Festival findet an drei Abenden vom 19.-21. März statt. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche einen Aufenthalt im Hotel gewinnen, auch während der Schubertiade.

Der Klosterhof liegt wundervoll in Alleinlage, eineinhalb Autostunden von München. © Fotos: Klosterhof/G. Standl

Ein Refugium zwischen Klostertradition und Luxus

Das der Gastgeber Henrike und Dr. Andreas Färber liegt in Alleinlage in Bayerisch Gmain (bei Salzburg), eingerahmt von Lattengebirge, Untersberg und Hochstaufen. Der Name geht auf einen Hof zurück, den vor über 500 Jahren gebaut haben. Die Klosterschänke mit Gewölbedecke ist erhalten. Drumherum ist ein Hideaway mit entstanden, darunter Spa-Lofts mit Whirlpool und Bergblick.

Hohe Fenster, Balkon, Weitblick: ein Panorama-Loft im Klosterhof. © Fotos: Klosterhof/G. Standl

Zum Wellnessbereich (1500 qm) gehören ein Hallenbad, ein Außenpool, eine Kaminlounge, Saunen und ein Hamam. Angeschlossen ist auch ein Gesundheitszentrum. In der Küche zaubert Küchenchef Sascha Förster ein kulinarisches Verwöhnprogramm.