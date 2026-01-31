AZ-Plus

Zwei Nächte zu zweit im Wellnesshotel Klosterhof in Bayerisch Gmain gewinnen – mit Klassik-Festival

Gewinnen Sie zwei Nächte zu zweit mit Halbpension. Bei Anreise während der Schubertiade (nach Verfügbarkeit) gibt es den Drei-Tage-Festivalpass gratis dazu.
Die gefeierte Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati vor dem Klosterhof in Bayerisch Gmain. Hier spielt sie im März eine Schubertiade.
Die gefeierte Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati vor dem Klosterhof in Bayerisch Gmain. Hier spielt sie im März eine Schubertiade. © Fotos: Klosterhof/G. Standl

Dass eine Starpianistin im Salon eines Wellnesshotels eine Konzertreihe spielt – das gibt es nicht oft. Für das Hotel "Klosterhof - Alpine Hideaway & Spa" in Bayerisch Gmain war es ein Glücksfall, dass die gefeierte iranische Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati dort eine Auszeit nahm. Sie sah den historischen Blüthner-Flügel in der Bibliothek – und so entstand die Idee für ein Klassik-Festival.

Die Barenboim-Schülerin (zuvor in der Tonhalle Zürich oder in der Carnegie Hall in New York zu hören) kuratiert und spielt im Klosterhof eine Schubertiade. So nannte man schon zu Franz Schuberts Lebzeiten (1797-1828) Aufführungen seiner Werke im privaten Rahmen unter Freunden und Musikliebhabern. Das Festival findet an drei Abenden vom 19.-21. März statt. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche einen Aufenthalt im Hotel gewinnen, auch während der Schubertiade.

Der Klosterhof liegt wundervoll in Alleinlage, eineinhalb Autostunden von München.
Der Klosterhof liegt wundervoll in Alleinlage, eineinhalb Autostunden von München. © Fotos: Klosterhof/G. Standl

Ein Refugium zwischen Klostertradition und Luxus

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel der Gastgeber Henrike und Dr. Andreas Färber liegt in Alleinlage in Bayerisch Gmain (bei Salzburg), eingerahmt von Lattengebirge, Untersberg und Hochstaufen. Der Name geht auf einen Hof zurück, den vor über 500 Jahren Augustiner-Mönche gebaut haben. Die Klosterschänke mit Gewölbedecke ist erhalten. Drumherum ist ein Hideaway mit 65 Zimmern und Suiten entstanden, darunter Spa-Lofts mit Whirlpool und Bergblick.

Hohe Fenster, Balkon, Weitblick: ein Panorama-Loft im Klosterhof.
Hohe Fenster, Balkon, Weitblick: ein Panorama-Loft im Klosterhof. © Fotos: Klosterhof/G. Standl

Zum Wellnessbereich Artemacur Spa(1500 qm) gehören ein Hallenbad, ein Außenpool, eine Kaminlounge, Saunen und ein Hamam. Angeschlossen ist auch ein Gesundheitszentrum. In der Küche zaubert Küchenchef Sascha Förster ein kulinarisches Verwöhnprogramm.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.