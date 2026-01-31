Zwei Nächte zu zweit im Wellnesshotel Klosterhof in Bayerisch Gmain gewinnen – mit Klassik-Festival
Dass eine Starpianistin im Salon eines Wellnesshotels eine Konzertreihe spielt – das gibt es nicht oft. Für das Hotel "Klosterhof - Alpine Hideaway & Spa" in Bayerisch Gmain war es ein Glücksfall, dass die gefeierte iranische Konzertpianistin Schaghajegh Nosrati dort eine Auszeit nahm. Sie sah den historischen Blüthner-Flügel in der Bibliothek – und so entstand die Idee für ein Klassik-Festival.
Die Barenboim-Schülerin (zuvor in der Tonhalle Zürich oder in der Carnegie Hall in New York zu hören) kuratiert und spielt im Klosterhof eine Schubertiade. So nannte man schon zu Franz Schuberts Lebzeiten (1797-1828) Aufführungen seiner Werke im privaten Rahmen unter Freunden und Musikliebhabern. Das Festival findet an drei Abenden vom 19.-21. März statt. Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, können mit unserem AZ-Reisegewinnspiel dieser Woche einen Aufenthalt im Hotel gewinnen, auch während der Schubertiade.
Ein Refugium zwischen Klostertradition und Luxus
Das Vier-Sterne-Superior-Hotel der Gastgeber Henrike und Dr. Andreas Färber liegt in Alleinlage in Bayerisch Gmain (bei Salzburg), eingerahmt von Lattengebirge, Untersberg und Hochstaufen. Der Name geht auf einen Hof zurück, den vor über 500 Jahren Augustiner-Mönche gebaut haben. Die Klosterschänke mit Gewölbedecke ist erhalten. Drumherum ist ein Hideaway mit 65 Zimmern und Suiten entstanden, darunter Spa-Lofts mit Whirlpool und Bergblick.
Zum Wellnessbereich Artemacur Spa(1500 qm) gehören ein Hallenbad, ein Außenpool, eine Kaminlounge, Saunen und ein Hamam. Angeschlossen ist auch ein Gesundheitszentrum. In der Küche zaubert Küchenchef Sascha Förster ein kulinarisches Verwöhnprogramm.
