Tickets für Sascha Grammel in der Olympiahalle gewinnen

Gewinnen Sie 3 x 2 Tickets für Sascha Grammel am 26. November 2026 in der Münchner Olympiahalle. Mit seinem Programm "Wünsch dir was" sorgt der beliebte Bauchredner und Comedian für jede Menge Lacher, verrückte Geschichten und beste Unterhaltung.

16. November 2026 - 09:45 Uhr

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Die Abendzeitung verlost 3 x 2 Tickets für das Programm "Wünsch dir was" mit Sascha Grammel am Donnerstag, den 26. November in der Olympiahalle München. Jetzt „meine AZ+“ abonnieren und wöchentlich an exklusiven Gewinnspielen wie diesem teilnehmen.

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Sascha kommt!

Neueste Grammel-News für München: 2026 wird sein kunterbunter Puppen-Zoo in der Olympiahalle freigelassen. Schildkröte Josie und Adlerfasan Frederic erweckt Sascha Grammel bei seinen Live-Shows auf unverwechselbare Weise zum Leben. Auch Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Peter Hacke mit seinem außergewöhnlichen Doppel-Hamburger-Kopf gehört zu den beliebten Figuren des Berliners.

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Comedypreis, die Auszeichnung "Bestes Live-Programm" und erfolgreiche Tourneen mit Zuschauerrekorden unterstreichen seine Beliebtheit. Schon als Jugendlicher entdeckte Grammel seine Leidenschaft für die Zauberei, bevor er 2010 mit "Hetz mich nicht!" sein erstes Solo-Programm auf die Bühne brachte. Seither begeistert er mit seiner einzigartigen Mischung aus Bauchrednerkunst, überraschenden Dialogen und liebevoll inszenierten Figuren. Über 125 Auftritte und rund 400.000 Zuschauer allein bei seiner jüngsten Tour zeigen, wie erfolgreich sein ungewöhnliches Showkonzept ist.

Tickets sind erhältlich.