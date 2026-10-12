Tickets für Ralph Siegels Musical-Sensation "Zeppelin" gewinnen

Gewinnen Sie 4 x 2 Tickets für Ralph Siegels "Zeppelin - Das Musical" im Festspielhaus Neuschwanstein – ein mitreißender Abend voller großer Musik und großer Emotionen.

12. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

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Erfolgskomponist Ralph Siegel hat mit " " seinen ganz persönlichen Lebenstraum verwirklicht. Viel Geld, Zeit und Nerven hat der Musikproduzent investiert, um seine Vision auf die Bühne zu bringen. Im Oktober 2021 feierte das Stück im Festspielhaus Neuschwanstein vor zahlreichen prominenten Gästen Premiere – ein Moment, den Siegel selbst als den glücklichsten seines Lebens bezeichnete.

Nicht nur das Publikum, auch unser AZ-Rezensent war angetan: Das Musical entwickele "eine überwältigende Zugkraft". Und: "Man staunt, holt sentimental sein Taschentuch raus oder geht aufgewühlt mit – und das liegt an Siegels breitem Können, seiner großen Erfahrung und den vielen eingängigen oder dramatischen musikalischen Einfällen."

Von lässigen Cabaret-Frivolitäten bis zum orchestralen Bigband-Sound – ein musikalisches Feuerwerk der Stile. © Michael Böhmländer

Das Musical erzählt gleich zwei bewegende Geschichten: Im Mittelpunkt steht Ferdinand von Zeppelin – von seinen ersten Erfindungen als Junge über Höhen und Tiefen bis hin zum triumphalen Erfolg seines Luftschiff-Lebensprojekts. Parallel dazu wird das Schicksal des Luftschiffs Hindenburg erzählt, das 1937 bei der Landung in New York verunglückte und damit das Ende einer ganzen Ära einläutete.

Erzählt wird Zeppelins Geschichte dabei nicht nur als technische Erfolgsgeschichte, sondern vor allem als menschliches Drama: Seine Beziehung zu Familie, Weggefährten und Gegnern steht ebenso im Fokus wie die finanziellen Nöte und Rückschläge, die er auf dem Weg zum ersten funktionsfähigen Luftschiff überwinden musste. Gerade dieser Blick hinter die technische Pionierleistung macht "Zeppelin" zu mehr als einer reinen Erfinderbiografie – es ist die Geschichte eines Mannes, der trotz Zweifel, Spott und Bankrott an seiner Vision festhielt.

Besetzt ist die Hauptrolle des gräflichen Ehepaars Zeppelin mit Tim Wilhelm und Stefanie Gröning, die der Geschichte ihr emotionales Fundament geben.

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Musikalisch bietet Siegel dabei die volle Bandbreite seines Könnens: Einflüsse höfischer Musik treffen auf ein ergreifendes, unkitschiges Kinderlied, gefühlvolle Liebesduette wechseln sich mit eingängigen Schlagern und lässigen, angejazzten Cabaret-Nummern ab – bis hin zum großen, swingenden Bigband-Sound. Diese stilistische Vielfalt macht "Zeppelin" zu einem musikalischen Erlebnis, das für jeden Geschmack etwas bereithält.

Zwischen Musik und Licht entfaltet sich die Geschichte einer großen Vision. © Michael Böhmländer

Ab dem 22. Oktober bis zum 15. November ist "Zeppelin" wieder im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zu erleben.

Tickets sind erhältlich.